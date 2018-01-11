В США и Великобритании покажут киноверсию постановки "Дядя Ваня" Театра им. Вахтангова

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. В кинотеатрах США и Великобритании покажут киноверсию спектакля "Дядя Ваня", поставленного в Московском театре им. Евгения Вахтангова. Премьера состоится в четверг, сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

Спектакль поставлен по пьесе Антона Чехова режиссером Римасом Туминасом. Киноверсия создана совместно с проектом Stage Russia HD.

"Наше сотрудничество с Stage Russia HD началось в мае 2016 года, - напомнил Крок. - Тогда генеральный директор международного проекта Эдди Аронофф загорелся идеей показать американским и европейским зрителям киноверсии спектаклей нескольких театров Москвы, среди которых значились МХТ им. Чехова, "Сатирикон", МТЮЗ, Студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача".

Первым спектаклем проекта стал "Евгений Онегин" Вахтанговского театра. "Киноверсия спектакля с участием Сергея Маковецкого, Людмилы Максаковой, Владимира и Василия Симоновых, Виктора Добронравова и Евгении Крегжде собрала полные залы в США и Европе", - отметил Крок.

В 2017 году для кинопоказа в Америке и Европе была отобрана еще одна работа Вахтанговского театра - музыкальный пластический спектакль "Анна Каренина" в постановке хореографа Анжелики Холиной. "Третьим по счету в нынешнем году станет наш "Дядя Ваня", - сказал директор Вахтанговского театра, отметив, что в главных ролях заняты Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Владимир Симонов, Владимир Вдовиченков, Анна Дубровская и другие известные актеры.

Мнения участников проекта

Свою точку зрения на развивающееся сотрудничество выразил директор Stage Russia Эдди Аронофф. "Наша цель остается прежней, - заявил он, - мы хотим, чтобы глубину и новаторство русского театра смогли оценить как можно больше зрителей по всему миру. Не могу описать, как много значит для меня участие Театра Вахтангова в проекте. Сотрудничество с этим театром и возможность включать их блестящие постановки в нашу программу - действительно огромная честь для меня".

Худрук Вахтанговского театра также не остался в долгу. "Я горд, что проект Stage Russia HD представляет в киноэкранах США и Европы спектакли Театра им. Евгения Вахтангова, созданные при моем участии. Я горд за наш театр, за артистов и благодарен Эдди Ароноффу", - сказал Туминас.

По его словам, "все театры сегодня уже воспринимаются как единый театр". "Я не ощущаю какого-то разрыва, иного театрального пространства. Есть мировой дух театра, есть единая школа - школа таланта", - считает известный режиссер.

Помимо вахтанговского "Дяди Вани", в новом сезоне проекта Stage Russia зрители США и Великобритании смогут увидеть киноверсии спектаклей "Сатирикона", Студии театрального искусства Сергея Женовача, Электротеатра "Станиславский" и петербургского Театра им. Ленсовета.