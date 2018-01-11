Фестиваль духовной музыки в Москве познакомит зрителей с европейскими традициями Рождества

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Рождественский фестиваль в Московском международном доме музыки представит музыкальные традиции разных стран, связанные с одним из главных христианских праздников - Рождеством. Форум, организованный маэстро Владимиром Спиваковым и митрополитом Волоколамским Иларионом, пройдет с 11 по 24 января.

Откроет фестиваль выступление старейшего русского коллектива - Московского Синодального хора, основанного более трех веков назад. "Программа посвящена духовной музыке, написанной на тексты псалмов царя Давида. На протяжении многих веков эти выдающиеся творения духа вдохновляли композиторов на создание произведений", - рассказал ТАСС руководитель Синодального хора Алексей Пузаков. Будут исполнены произведения а капелла Чеснокова, Рахманинова, Чайковского, Бортнянского, Кастальского. А во втором отделении - современное прочтение псалмов: "Симфония псалмов" Игоря Стравинского и "Песнь восхождения" митрополита Илариона в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России.

По традиции Рождественский фестиваль в Доме музыки собирает необычные коллективы со всего мира. Так, на одном из концертов в Доме музыки выступит хор мальчиков испанского монастыря Эскориал. Хор, основанный королем Филиппом II в 1567 году, участвует в праздничных мессах в главных испанских соборах. Всемирно известный хор Сретенского монастыря впервые выступит вместе с Российским роговым оркестром - коллективом, исполняющем музыку на охотничьих рогах. В первый раз приедет в Москву Альпийский мужской хор из Италии, он представит альпийские народные песни, которые ЮНЕСКО планирует занести в список всемирного наследия.

На закрытии фестиваля выступит сам маэстро Владимир Спиваков с программой к 100-летию выдающегося американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна.

"Для меня Бернстайн - бог в мире музыки, - рассказал Спиваков. - Его духовным завещанием были "Чичестерские псалмы" - сочинение редчайшее, гениальное, важнейшая веха в творчестве композитора. Речь идет не столько о его религиозности, сколько о его этической позиции, о высокой этике, то есть о том, о чем забыли сейчас". "Чичестерские псалмы" исполнят солисты Большого театра и "Новой оперы", Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и Национальный филармонический оркестр России.