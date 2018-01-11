Концерт памяти Елены Образцовой состоится в музее "Исаакиевский собор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Концерт "Душе твоей, Елена" памяти народной артистки СССР певицы Елены Образцовой (1939-2015) пройдет 11 января в Государственном музее-памятнике "Исаакиевский собор". Об этом корреспонденту ТАСС сообщила директор Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова.

"Эта акция памяти впервые за три года [со смерти певицы] пройдет в "Исаакиевском соборе" по инициативе дирекции музея-памятника и его директора Юрия Мудрова, который лично знал Елену Васильевну с 1965 года и сохранил о ней добрую и светлую память", - сказала Чернова.

По ее словам, Образцова была "воцерковленным человеком". Главными праздниками дня нее были Рождество и Пасха, и то, что концерт ее памяти пройдет в таком соборе, "очень обрадовало бы Елену Васильевну", считает директор Культурного центра.

В программу концерта вошли шедевры русской духовной музыки в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Владимира Беглецова. В концерте примет участие лауреат международных конкурсов контртенор Олег Безинских.

Начало сотрудничества

Как сообщила Ирина Чернова, этот вечер станет началом сотрудничества Культурного центра Елены Образцовой и музея- памятника "Исаакиевский собор". Так, дирекция музея выразила готовность стать партнером Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой, который пройдет в июле в Петербурге уже в седьмой раз. Помимо юных певцов из городов России, заявки на участие в этом смотре уже получены из Германии, Голландии, Испании, Канады, США, что свидетельствует о возрастающем интересе к этому смотру.

В наступившем году на новый уровень выйдет организованный Культурным центром некоммерческий проект "Посвящается Елене Образцовой", который стартовал в минувшем апреле. В него входят фотовыставка о творческом пути оперной дивы, представлявшей отечественное искусство на крупнейших сценах всего мира, документальный фильм о ней и живой концерт при участии звездных артистов и молодых певцов, в том числе лауреатов конкурсов ее имени.

Организаторы и участники проекта уже совершили гастрольные выезды в Челябинск, Петрозаводск, Улан-Удэ, Алма-Ату, Тверь, Владикавказ, Таллин, и всюду эти встречи с музыкальным искусством были согреты памятью об одной из крупнейших оперных певиц наших дней. Впереди - новые гастрольные адреса: в феврале - Якутск, в апреле - Лондон. Сейчас идут переговоры о том, чтобы проект "Посвящается Елене Образцовой" в июне представил свою программу в Гонконге.

Центр Образцовой

Культурный центр Елены Образцовой был учрежден певицей в ее родном городе в 1996 году. Елена Васильевна организовала и регулярно проводила с 1999 года Международные конкурсы молодых оперных певцов, с 2006 года - Международные конкурсы юных вокалистов, творческие школы вокального мастерства, мастер-классы для молодых певцов.