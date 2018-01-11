Скончался бывший гитарист Motorhead Эдди Кларк

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Бывший гитарист британской хард-рок-группы Motorhead ("Моторхэд") Эдди Кларк скончался на 68-м году жизни. Об этом в четверг сообщается на странице музыкантов в "Фейсбуке".

"Эдвард Аллан Кларк, или, как все мы его знаем и любим, "Быстрый" Эдди Кларк, вчера мирно ушел из жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кларк скончался в больнице, где он проходил лечение от пневмонии.

Эдди Кларк родился 5 октября 1950 года в Лондоне. Как отмечает издание "Дейли миррор", Кларк был последним живым участником оригинального состава Motorhead, который также включал вокалиста Иэна Фрэйзера Килмистера, более известного как Лемми, и барабанщика Фила Тейлора.

Группа Motorhead была основана в 1975 году. За свою историю коллектив, который относят к таким направлениям, как хард-рок, хэви-метал или даже тяжелый рок-н-ролл с элементами панка, выпустил 22 студийных альбома. Главными хитами считаются композиции Ace of Spades, Overkill и Killed by Death.