Журнал Le Figaro Magazine рассказал французам о красоте и истории Санкт-Петербурга

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Презентация специального выпуска журнала Le Figaro Magazine, посвященного Санкт-Петербургу, состоялась в четверг вечером в Российском духовно-культурном центре в Париже. Она была организована французской культурной ассоциацией "Кружок Пушкина" совместно с редакцией газеты Le Figaro и посольством России во Франции.

Выступая перед несколькими сотнями собравшихся, посол России во Франции Алексей Мешков отметил "особую значимость Санкт-Петербурга для российской, европейской и мировой культуры". "За этим городом давно закрепился неофициальный титул самого европейского города России. Он отличается разнообразием и гармоничным сочетанием различных культур, слиянием новаторства и традиций", - сказал российский посол.

"История Санкт-Петербурга всегда была связана с французской историей, с французской культурой, с самой Францией. В частности, там работали выдающиеся французские архитекторы, художники и скульпторы", - добавил Мешков. Он высказал уверенность в том, что посвященное Санкт- Петербургу и изданное в Париже спецприложение "ставит прекрасный заключительный восклицательный знак в завершение годов культурного туризма Франции в России и России во Франции".

В ответ Мишель Де Жегер, ответственный за спецвыпуски Le Figaro Magazine, отметил, что Санкт-Петербург "представляет собой очень интересное явление". Журналист также оценил архитектуру и музеи северной столицы. "С одной стороны это город, построенный в подражание Европе, но одновременно он и подлинно российский, отражающий русскую душу", - подытожил Де Жегер.

В спецвыпуске Le Figaro Magazine, получившем название "Белая магия Санкт-Петербурга", более 150 страниц. Авторский коллектив работал над ним в городе на Неве несколько недель. Оформленное множеством фотографий издание содержит подробный рассказ об истории города, его достопримечательностях, знаменательных событиях. Литературный раздел украшают биографии Пушкина, Гоголя, Достоевского и Ахматовой.