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DM: британская актриса Хелен Миррен сыграет Екатерину II в новом телесериале

Культура
12 января, 20:19 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, января. /ТАСС

Ожидается, что большая часть съемок пройдет в императорских дворцах Санкт-Петербурга и в окрестностях Царского села

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Хелен Миррен

Хелен Миррен

© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Британская актриса Хелен Миррен сыграет российскую императрицу Екатерину II в новом телевизионном сериале для американского канала HBO. Об этом в пятницу сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, Миррен подтвердила, что начала работу над сериалом из четырех частей вместе с режиссером Филипом Мартином. "Мы начинаем расставлять фрагменты по местам", - приводит газета слова актрисы, которая подтвердила свое участие в проекте в ходе вручения наград кинопремии "Золотой глобус".

Ожидается, что большая часть съемок пройдет в императорских дворцах Санкт-Петербурга и в окрестностях Царского села позднее в этом году или в начале 2019 года. Миррен не впервые играет царственных особ. На ее счету главная роль в мини-сериале "Елизавета I" (2005 год), а в биографической ленте "Королева" (2006 год) она сыграла нынешнего британского монарха Елизавету II, за что в итоге была удостоена премии "Оскар" за лучшую женскую роль.

Кинокритики отмечают, что Миррен может помочь сыграть Екатерину II ее родство с Россией, поскольку ее дед Петр Васильевич Миронов был высокопоставленным военным в царской армии, и до того, как стать Хелен Миррен, ее звали Елена Лидия Миронова.

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