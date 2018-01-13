Сергей Безруков номинирован на "Губернского Оскара"

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова отметит в субботу свое четырехлетие. К дню рождения театра приурочена церемония вручения его собственной премии, получившей название "Золотой Мухин", среди номинантов на которую значится, в частности, сам худрук МГТ, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Лиана Хусаинова.

Она рассказала, что специальная премия "Golden Mukhin" была учреждена год назад по инициативе художественного руководителя МГТ Сергея Безрукова. "Премию присуждают отличившимся сотрудникам театра, актерам, музыкантам, художникам", - перечислила собеседница агентства, пояснив, что "Золотого Мухина" сразу же назвали "Губернским Оскаром", поскольку лауреатам вручаются позолоченные статуэтки - уменьшенные копии памятника дворнику ("Оскар" с метлой и в кепке) из спектакля "Позолоченный Мухин" по пьесе Владимира Жеребцова, поставленного в Губернском театре.

Безруков о "Золотом Мухине"

Со своей стороны, Сергей Безруков заверил, что "эта премия будет вручаться ежегодно в день рождения театра". "Чтобы отметить наших актеров, режиссеров, художников, музыкантов, декораторов и других сотрудников, а также друзей театра, я придумал нашу собственную премию "Золотой Мухин", - подтвердил худрук МГТ.

"Идея родилась благодаря нашему спектаклю "Позолоченный Мухин", - продолжил он. - Это очень добрая история по пьесе Владимира Жеребцова "Памятник". Ее смысл в том, что оставаться просто хорошим, порядочным, отзывчивым человеком - это уже достойно памятника. У нас в спектакле этот памятник в виде Оскара, но с метлой и в кепочке, иными словами, "Золотой Мухин", или, как его окрестили в народе, "Губернский Оскар".

В прошлом году вручение премии проходило в жанре капустника-пародии на вручение премии "Оскар", церемонию вели Сержио ди Каприо (Сергей Безруков) и Вера Йовович (актриса Вера Шпак). Первые обладатели премии "Золотой Мухин" под аплодисменты прошли по красной дорожке и получили позолоченные статуэтки и денежные призы. Лауреатами премии за 2016 год стали артисты Дмитрий Карташов, Антон Хабаров, Елена Киркова, Илья Малаков, Сергей Куницкий, Наталья Качалкина, Анна Цанг, Сергей Вершинин, Андрей Щёткин, Виктор Шутов, главный дирижер Губернаторского оркестра Сергей Пащенко и другие сотрудники театра.

В этом году среди претендентов на получение призов значатся Александр Соколовский, Антон Хабаров, Илья Малаков, Карина Андоленко, Вера Шпак, Александр Тютин и даже сам худрук Сергей Безруков. Кроме того, в этом году список номинаций решено расширить: помимо сотрудников МГТ "Золотой Мухин" будет вручен многолетним друзьям и партнерам театра. Имена новых лауреатов держатся в секрете и станут известны только на церемонии, которая пройдет в жанре веселого театрального капустника на тему "Заявка на роль", проинформировали в Московском Губернском театре.