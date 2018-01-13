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Американская академия киноискусств завершила голосование за номинантов на премию "Оскар"

Культура
13 января, 0:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, января. /ТАСС

Претенденты, прошедшие во второй этап, станут известны 23 января

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© Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Американская академия киноискусств завершила отбор номинантов на кинопремию "Оскар". В пятницу истекло время, отпущенное более шести тысячам киноакадемиков с правом голоса, чтобы заполнить и отправить бюллетени с именами кандидатов в будущие лауреаты. Об этом сообщила Американская академия киноискусств, присуждающая эту награду.

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"Голосование завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января?" - говорится в Twitter академии.

В выдвижении номинантов задействованы ее действующие члены, среди которых актеры Уилл Смит, Сэльма Хайек и Кира Найтли, режиссеры Квентин Тарантино и София Коппола, музыканты Брюс Спрингстин и Элтон Джон. Заполненные ими бюллетени возвращаются в международную аудиторско-консалтинговую фирму PricewaterhouseCoopers, которой с 1934 года доверен подсчет голосов на всех этапах "оскаровской" гонки. Опоздавшие хотя бы на минуту конверты к рассмотрению не принимаются.

Ленты на иностранных языках на суд американских киноакадемиков направили несколько десятков стран. Из 92 фильмов были отобраны девять, в том числе "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева. Позднее этот список будет сокращен до пяти картин.

Претенденты на кинотрофей станут известны 23 января. В феврале начнется второй, заключительный этап голосования, который определит уже обладателей "Оскара".

У аудиторов PricewaterhouseCoopers будет несколько дней, чтобы подсчитать голоса киноакадемиков и определить лауреатов. Карточки с их именами вкладываются в конверты, которые будут распечатаны на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе 4 марта в ходе 90-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

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Джон, Элтон Звягинцев, Андрей Петрович
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