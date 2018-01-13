Эмир Кустурица заявил, что испытывает трудности в понимании нового языка кино

БЕЛГРАД, 13 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Режиссер Эмир Кустурица, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля, испытывает трудности в понимании нового языка кинематографа. Такое высказывание известного режиссера привела в пятницу газета Blic.

"Фильм полностью изменил свой характер. Кинематограф больше не тот, что был 20 лет назад, даже у меня есть проблемы в понимании этого нового языка. Он определен не так, как это было, когда я начинал 40 лет назад, и когда мы законы кино изучали по [Андре] Базену, полякам и русским. Сегодня этого не существует, существует только рынок, который требует то, что создатели фильмов должны выполнять, и часто это приводит к конфузам", - заявил Кустурица.

Именно поэтому на его кинофестивале "Кустендорф", который пройдет в Сербии с 16 по 21 января в 11-й раз, будет поднята дискуссия на тему того, что такое фильм, что такое сериал и стал ли он лучшим средством выражения, чем фильм, сообщил режиссер. В ходе смотра будет рассматриваться тема развития фильма как явления и его перерождение в новую форму. Оппонентом Кустурицы в этой беседе будет Паоло Сорентино, который станет почетным гостем фестиваля, а сериал Сорентино "Молодой папа" (The Young Pope, 2016) будет демонстрироваться в кинотеатре Дервенграда на всем протяжении культурного мероприятия.

Фестиваль "Кустендорф" традиционно свободен от красных дорожек, гламура, рекламы и приглашенных за деньги гостей. По словам Кустурицы, его идея состояла в том, чтобы сделать киносмотр свободным "от духа Голливуда", который он считает "идеологической машиной", утверждая, что Голливуд "оккупировал человечество потребительской глупостью" и представляет угрозу для авторского кино и кинематографа. "У нас нет спонсоров, наша идея в том, чтобы этот фестиваль подпитывали не спонсоры, а идея государства о себе и о культуре", - заявил Кустурица.

В конкурсной программе примут участие два десятка короткометражных фильмов, среди которых две работы российских режиссеров: "Лалай-Балалай" Руслана Братова и "Мария" Григория Коломийцева. Участниками конкурса станут также кинематографисты из Китая, Польши, Египта, Израиля, Доминиканской Республики и других государств. Жюри возглавит европейский продюсер Роза Аттаб.