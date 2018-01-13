Стивен Кинг в мае выпустит новую книгу "Посторонний" и получит премию PEN America

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. "Король ужасов" писатель Стивен Кинг стал лауреатом премии "За литературную деятельность" американской общественной организации PEN America. Об этом эта созданная в 1922 году организация, оказывающая поддержку литераторам и выступающая за свободу высказываний, объявила в пятницу на своем сайте. Награда присуждается ежегодно авторам, пропагандирующим в своих произведениях лучшие черты человека.

"Как человек, знающий, о том, что творится во тьме, Стивен Кинг своими яркими произведениями, щедрой благотворительностью и решительной защитой свободы высказываний вдохновлял нас выступать против сил зла, - заявил в пятницу президент PEN America Эндрю Соломон. - В качестве одного из самых любимых в стране писателей, Стивен бесстрашно использовал трибуну для того, чтобы отстаивать свободу высказываний и демократию, которые подвергаются все более серьезным угрозам. Его яркий писательский талант ценят множество людей - молодых и старых, в этой стране и за рубежом, придерживающихся разных политических убеждений. Он помогает нам всем противостоять демонам: будь то кривляющийся клоун или президент, пользующийся Twitter".

В августе прошлого года Стивен Кинг сообщил, что Дональд Трамп заблокировал его в Twitter. "Теперь и я запрещаю ему смотреть "Оно" или "Мистер Мерседес". Больше никаких клоунов для тебя, Дональд", - написал в ответном "твите" писатель.

Лента "Оно" (It, 2017, режиссер Андрес Мускетти) снята по одноименному роману Кинга 1986 года. Одним из героев произведения является злой клоун, называющий себя Пеннивайз. Сериал на основе романа Кинга "Мистер Мерседес" 2014 года (Mr. Mercedes, 2017, режиссер Джек Бендер) появился на экранах в августе прошлого года.

До президентских выборов "король ужасов" был одним из более чем 450 американских писателей, выступивших с петицией, призывающей не допустить возможности избрания Трампа на пост президента. Когда это все же случилось, литератор заявил, что допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее всех его романов.

Уроженец Портленда (штат Мэн) 70-летний Стивен Кинг - автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. Его первый роман "Кэрри" появился в середине 1970-х годов, за ним последовал роман "Сияние", принесший ему первую известность. Под псевдонимом Ричард Бахман в свет вышли его романы "Ярость", "Долгая прогулка", "Дорожные работы", "Бегущий человек". В 1982 году он опубликовал роман "Стрелок" - первый в цикле из восьми романов "Темная башня". В 2003 году он был удостоен медали Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую литературу, а в 2014 году был награжден Национальной медалью за достижения в искусстве.

Церемония вручения Стивену Кингу премии PEN America состоится 22 мая - в день, когда выйдет в свет его новая книга "Посторонний" (The Outsider").