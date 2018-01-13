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"Движение вверх" стал самым кассовым фильмом в истории российского кино

Культура
13 января, 21:25 дата обновления: 13 января, 23:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

На 13 января сборы картины составили 1,693 млрд рублей

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Кадр из фильма "Движение вверх"

Кадр из фильма "Движение вверх"

© filmpro.ru

МОСКВА, 13 января./ТАСС/. Спортивная драма "Движение вверх", вышедшая в прокат 28 декабря, стала самой кассовой картиной в истории российского кинопроката. Об этом сообщается на сайте портала "Кинобизнес Сегодня" в субботу.

По его информации, картина по состоянию на 13 января собрала в российском прокате 1,693 млрд рублей, опередив предыдущего лидера, фильм "Последний богатырь", получившего 1,672 млрд рублей.

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Согласно прогнозам портала, к концу дня касса "Движения вверх" с учетом проката в странах СНГ достигнет 1,741 млрд рублей.

Фильм, как отмечается, занимает на данный момент четвертое место по количеству проданных билетов - "Движение вверх" посмотрели в кинотеатрах 6,63 млн зрителей. По этому показателю его опережают картины "Ирония судьбы: Продолжение" (8,87 млн), "Последний богатырь" (7,78 млн) и "Дневной дозор" (7,41 млн).

Экшн-драма "Движение вверх" рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме режиссера Антона Мегердичева снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и др. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа, американского актера, многократного номинанта на "Оскар".

Над проектом также работали канал "Россия 1" во главе с Антоном Златопольским и компания "Централ партнершип" во главе с Павлом Степановым.

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