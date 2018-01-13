Швыдкой: переговоры с США о возобновлении обменов между музеями могут начаться весной

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Переговоры между Россией и США о восстановлении межмузейных обменов могут начаться уже в марте-апреле 2018 года. Об этом рассказал в интервью радиостанции "Вести FM" специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я надеюсь, когда появится заместитель госсекретаря США, который будет курировать эту сферу публичной дипломатии и культуры, мы попробуем возобновить [межмузейные обмены]", - сказал он, отметив, что пока на государственном уровне эти отношения "крайне плохие, по существу, никакие".

По его словам, Американская ассоциация музеев обратилась с письмом и к госсекретарю США Рексу Тиллерсону, и к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой начать соответствующие переговоры. "Я рассчитываю, что в марте-апреле мы попробуем переговоры такого рода начать", - добавил Швыдкой.

Межмузейный обмен между РФ и США был прерван в 2010 году из-за так называемого дела библиотеки Шнеерсона, в результате чего полностью прекратился российско-американский обмен экспонатами, так как российские музеи были вынуждены отказаться от участия в выставках на территории США из-за отсутствия защиты от претензий третьих лиц, в ответ американские музеи также приняли подобные решения.

Библиотека Шнеерсона была основана в начале XX века главой общины любавичских хасидов раввином Иосифом Ицхаком Шнеерсоном на основе коллекции, собиравшейся с 1772 года. Его потомки пополняли собрание, и сегодня оно включает 12 тыс. книг и 50 тыс. редких документов, в том числе 381 манускрипт. В конце июля 2011 года суд в США постановил начать процесс возврата иудейскому религиозному движению "Хабад Любавич" приблизительно 12 тыс. книг и 50 тыс. редких документов из коллекции Шнеерсона, хранящихся в России. В РФ не согласились с вынесенным решением и выдвинули иск США о возвращении семи книг из коллекции Шнеерсона. При этом в 2013 году вашингтонский суд разрешил хасидам взыскивать с России сумму, складывающуюся из штрафов в размере $50 тыс. в день за неисполнение решений суда.