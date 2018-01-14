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Мультфильм по произведению Хетагурова победил на анимационном фестивале во Владикавказе

Культура
14 января, 14:01 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 14, января. /ТАСС

Всего зрители оценили 11 мультфильмов, основанных на произведениях осетинских классиков

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ВЛАДИКАВКАЗ, 14 января. /ТАСС/. Победителем первого национального фестиваля детского анимационного кино "Алолай" в Северной Осетии признана созданная школьниками работа "Мать сирот" по мотивам стихотворения основоположника литературного осетинского языка Коста Хетагурова. Об этом ТАСС сообщила руководитель фестиваля Анжела Коцоева.

"Жюри признало лучшим мультфильм на осетинском языке "Мать сирот", созданный школьниками селения Мостиздах, по мотивам стихотворения Коста Хетагурова. Он будет представлять Северную Осетию на Северо-Кавказском детском фестивале анимационного кино", - сказала Коцоева.

В сюжете мультфильма описывается один день из жизни многодетной горянки-вдовы. Дети собираются вокруг костра и ждут ужина. Мать утешает их тем, что скоро будет готова фасоль. Измученные дети засыпают и выясняется, что в доме давно уже нет еды и над костром варятся не бобы, а камни.

Всего на суд зрителей были представлены 11 мультфильмов, основанные на произведениях осетинских классиков, где в роли режиссеров и мультипликаторов выступили сами дети. "Алолай" стал первым в истории фестивалем на территории Северной Осетии, презентующим анимационные картины, созданные юными кинематографистами.

На протяжении последних трех месяцев команда волонтеров творческого направления "Мульт-экспедиция" обучила искусству анимационного кино десятки ребят. В их числе студенты вузов, ученики школ, дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Организаторами фестиваля выступила общественная организация "Лидер-Центр "Новое поколение", творческое направление "Мульт-экспедиция" и зампредседателя Союза театральных деятелей Северной Осетии, актриса Северо- Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева Фатима Пагиева.

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