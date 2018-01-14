Валерий Гергиев открыл фестиваль Чайковского в римской консерватории "Санта-Чечилия"

РИМ, 14 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Народный артист России Валерий Гергиев открыл фестиваль"Цикл Чайковского" в римской консерватории - Академии музыки "Санта-Чечилия". На открытии показали оперу Чайковского "Иоланта"

В рамках фестиваля, который продлится до 16 января, в воскресенье состоится открытие "Русских сезонов", сказали в консерватории корреспонденту ТАСС. На мероприятии будет присутствовать заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"Маэстро Гергиева с "Санта-Чечилия" связывает давняя дружба, насчитывающая четверть века. Мы очень рады и польщены, что "Русские сезоны", которые пройдут по всей Италии, начинаются именно у нас", - сказали в Академии музыки.

В воскресенье также начнутся гастроли оркестра Мариинского театра по Италии под управлением Гергиева. В программе шесть симфоний Петра Чайковского, которые будут исполняться по две за концерт. На вечере открытия прозвучат Первая и Шестая симфонии ("Зимние грезы" и "Патетическая"). Кроме того, перед публикой выступит победитель детского конкурса "Синяя птица", пианист Елисей Мысин.

Как сообщили в Академии "Санта-Чечилия", почти все билеты на концерт, который состоится в воскресенье, проданы. На другие концерты предлагаются абонементы.

В залах аудиториума Парка музыки покажут выставку, посвященную Чайковскому, на которой расскажут об истории работы над "Иолантой", последней оперой композитора. Среди экспонатов - портрет Чайковского, документы и манускрипты из собрания Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.

Программу "Русских сезонов" продолжат концерты, выставки, гастроли российских коллективов в городах Италии. Как стало известно корреспонденту ТАСС, в рамках культурной инициативы планируется организовать гастроли Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева.