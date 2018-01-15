В Москве простятся с Михаилом Державиным

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Московский академический театр сатиры в понедельник проводит в последний путь одного из своих ведущих актеров, народного артиста РСФСР Михаила Державина.

Державин скончался 10 января после тяжелой продолжительной болезни в одной из столичных клиник. Актеру был 81 год.

"Прощание с Михаилом Михайловичем Державиным состоится в его родном театре сатиры, где артист служил с 1967 года, то есть ровно полвека, - сказал ТАСС директор театра Мамед Агаев. - Начало церемонии в 11:00 мск, гражданская панихида - в 12:00 мск".

В этот же день артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, в прошлом ведущий актер Театра им. Вахтангова Михаил Степанович Державин, уточнил Агаев.

Невосполнимая потеря

Соболезнования родным и близким Державина выразил президент РФ Владимир Путин.

"Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги. Его кончина - невосполнимая потеря для всей российской культуры, для родного театра, которому он преданно служил", - говорится в тексте послания главы государства.

Телеграммы с соболезнованиями также направили в Театр сатиры спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин.

"Человеком яркой индивидуальности и незаурядной творческой энергии" назвал Михаила Державина министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Михаил Михайлович был удивительно одаренным артистом, органично сочетал в себе редкое обаяние, неповторимое чувство юмора и профессиональное мастерство. С ранних лет он посвятил себя искусству перевоплощения и достиг в нем подлинных высот, полюбился нескольким поколениям российских зрителей", - сказал Мединский, отметив, что "десятки незабываемых образов", созданных Державиным в театре, кино и на телевидении, "надолго останутся в памяти многочисленных поклонников его щедрого таланта".

Горькой потерей для театра и культуры считает уход из жизни актера Михаила Державина специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, Державин "был тем человеком, который на сцене всегда привлекал внимание публики, это было свойство его совершенно замечательного и трогательного таланта". "Принято говорить, что незаменимых людей нет, а на самом деле есть", - подчеркнул он.

Утрата товарища

Глубоко переживают уход Михаила Державина его коллеги по сцене и экрану. Народная артистка России Наталья Селезнева в разговоре с ТАСС призналась, что потеряла "близкого друга". "Мы дружили семьями, и я вообще не имела секретов от Державина", - сказала Селезнева. "У Михаила Михайловича были две сестры - Аня и Таня, меня считали третьей сестрой", - добавила она.

Актриса Театра сатиры, заслуженная артистка России Алена Яковлева вспомнила о том, как Державин опекал ее как "первую дочь второго мужа своей первой жены", ведь актриса - дочь Юрия Яковлева. "Это у него была такая шутка, поскольку он был женат на Екатерине Аркадьевне Райкиной, а она была второй женой моего папы, - пояснила она в беседе с ТАСС. - Он вообще тепло ко всем относился, не могу сказать, чтобы он был с кем-то зол, агрессивен или раздражителен. Если говорить о нем, то только с улыбкой, очень обаятельный артист, с потрясающим чувством юмора, иронией и самоиронией".

Народная артистка РСФСР, актриса Театра сатиры Зоя Зелинская, которая снималась вместе с Державиным в известной телепередаче "Кабачок "13 стульев" и много лет проработала с ним на одной театральной сцене, считает, что любовь зрителя актер завоевал своим умением играть смешно, но тонко и никого не обижая. "В профессии нашего жанра очень легко обидеть не только одного человека, но и целую страну, можно со злости таких дров наломать. Была эта тонкость и эта грань таланта, когда нет злости, а есть серьезная оценка умного, тонкого человека", - сказала актриса.

С ней согласна народная артистка РСФСР Валентина Талызина. "Он был очень доброжелательный артист, они с [Александром] Ширвиндтом всегда делали такие сценки, что Миша нисколько не уступал в обаянии Саше Ширвиндту. А вот фильм "Моя морячка" я считаю просто шедевром. Очень обаятельный актер был, очень умный и просто был хороший человек", - отметила она.

По воспоминаниям актера Вениамина Смехова, даже большая известность не вскружила голову его коллеге. "Я думаю, дело в том, что он редкой породы человек и личность, - продолжил актер. - У него были замечательные отец и мать отец - актеры, а также все его окружение. <...> С детства ему повезло".

"Но не больше, чем тем, кто его знал вблизи. Самые близкие его люди - Андрюша Миронов и Саша Ширвиндт. Или мы, которые при встрече всегда были сближены нашим прекрасным Щукинским прошлым (артисты учились в Щукинском училище - прим. ТАСС)", - добавил Смехов.

Творческий путь Державина

Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. По мнению биографов, актерская профессия передалась ему по наследству от отца - артиста Вахтанговского театра Михаила Степановича Державина.

"Я даже не представлял, чем бы еще мог заниматься, - признавался Михаил Михайлович. - Окончил школу и в прямом смысле перешел из одного подъезда нашего дома в другой" / Державин жил в доме, в соседнем подъезде которого находится знаменитое Щукинское училище/. В общем, вопрос: кем быть? - перед ним не стоял. Профессия сама его выбрала.

Что же касается его блистательного дуэта с Александром Ширвиндтом, то и он сложился сам собой. "Мы подружились в детстве, на новогодней елке, - вспоминал Державин. - Мне было 12, а Шуре 14 лет, ему уже разрешили, как взрослому, выпить шампанское, мне же налили лимонад". Потом они оба учились в Щукинском училище, работали в одних и тех же театрах (в "Ленкоме" и Московском драматическом театре на Малой Бронной), пока навсегда ни осели в Театре сатиры, где Державин служил с 1967 года.

Михаил Державин также широко известен как киноактер. Исполнял роли в фильмах "Они были первыми" (1956, режиссер Юрий Егоров), "На Киевском направлении" (1967, Владимир Денисенко), "Трое в лодке, не считая собаки" по одноименному произведению Джерома К. Джерома (1979, Наум Бирман), "Моя морячка" (1990, Анатолий Эйрамджан), "Чокнутые" по одноименной повести Владимира Кунина (1991, Алла Сурикова), "Жених из Майами" (1994, Анатолий Эйрамджан), "Старые клячи" (2000, Эльдар Рязанов), "Мексиканский вояж Степаныча" (2012, Максим Воронков) и др. В общей сложности снялся в более чем 40 кинокартинах.

С 1967 года по 1980 год выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев". Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" (1985) и "Хочу знать!" (2013).

Народный артист РСФСР (1989). Награжден орденами Дружбы (1996) и "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2006, 2011). Заслуженный деятель искусств Польши (1976). Лауреат театральной премии "Хрустальная Турандот" (2007, "за долголетнее и доблестное служение театру").