"Коляда-театр" открывает фестиваль в Москве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Екатеринбургский "Коляда-театр" в девятый раз представит свои спектакли для москвичей в Театральном центре Союза театральных деятелей (СТД) "На Страстном". Ежегодное событие выросло в полноценный фестиваль: в январе на гастроли приезжает коллектив из 57 человек с 29 спектаклями.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, в программу включены традиционные читки пьес уральских драматургов, показы фильмов творческой студии "KinoLook" при Центре Современной Драматургии (ЦСД), а также выступления "Суп-театра", в ходе которых зрителей обещают накормить борщом.

В числе премьер фестиваля этого года спектакли "Змея золотая" и "12 стульев" в постановке художественного руководителя театра Николая Коляды (дополнительные спецпоказы пройдут 1 и 2 февраля), а также "Мата Хари - Любовь" и "Тутанхамон".

Молодежный экспериментальный театр ЦСД, входящий в состав "Коляда-театра", покажет пять премьер на сцене Театрального лофта "Компас-Центр" с 26 по 28 января. Среди них постановки "Боюсь стать Колей" Ивана Андреева, "Москва- Петушки" (инсценировка Светланы Баженовой), "Девушки в любви" и "Галатея Собакина" Ирины Васьковской, а также "Мне мое солнышко больше не светит" Алексея Забегина и Владимира Антипова.

Театральный фестиваль продлится до 2 февраля.

"Коляда-театр", недавно отметивший свое 16-летие, входит в топ-10 лучших провинциальных театров России, по версии журнала Forbes.