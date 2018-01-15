Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Коляда-театр" открывает фестиваль в Москве

Культура
15 января, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Спектакли пройдут в Театральном центре Союза театральных деятелей "На Страстном"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Екатеринбургский "Коляда-театр" в девятый раз представит свои спектакли для москвичей в Театральном центре Союза театральных деятелей (СТД) "На Страстном". Ежегодное событие выросло в полноценный фестиваль: в январе на гастроли приезжает коллектив из 57 человек с 29 спектаклями.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, в программу включены традиционные читки пьес уральских драматургов, показы фильмов творческой студии "KinoLook" при Центре Современной Драматургии (ЦСД), а также выступления "Суп-театра", в ходе которых зрителей обещают накормить борщом.

В числе премьер фестиваля этого года спектакли "Змея золотая" и "12 стульев" в постановке художественного руководителя театра Николая Коляды (дополнительные спецпоказы пройдут 1 и 2 февраля), а также "Мата Хари - Любовь" и "Тутанхамон".

Молодежный экспериментальный театр ЦСД, входящий в состав "Коляда-театра", покажет пять премьер на сцене Театрального лофта "Компас-Центр" с 26 по 28 января. Среди них постановки "Боюсь стать Колей" Ивана Андреева, "Москва- Петушки" (инсценировка Светланы Баженовой), "Девушки в любви" и "Галатея Собакина" Ирины Васьковской, а также "Мне мое солнышко больше не светит" Алексея Забегина и Владимира Антипова.

Театральный фестиваль продлится до 2 февраля.

"Коляда-театр", недавно отметивший свое 16-летие, входит в топ-10 лучших провинциальных театров России, по версии журнала Forbes.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Совет Федерации может разработать санкции против некоторых членов WADA
2
На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайной ситуации
3
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
4
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
5
"Мы были нормальными парнями, умели жить": 70 лет со дня рождения Валерия Харламова
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
AFP: во Франции задержали бизнесмена, подозреваемого в причастности к делу Керимова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама