"Гоголь-центр" представит премьеру спектакля "Маяковский. Трагедия"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, представляет в понедельник премьеру спектакля "Маяковский. Трагедия". Постановку осуществил режиссер Филипп Григорьян. Как сообщается на сайте театра, все билеты на премьерные показы, которые пройдут 15 и 16 января, полностью проданы.

"Спектакль"Маяковский. Трагедия" завершит поэтический цикл "Звезда", последовательно осуществляемый нашим театром", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Гоголь-центра". Собеседница агентства напомнила, что прежде были сделаны "Пастернак. Сестра моя - жизнь" (режиссер - Максим Диденко), "Мандельштам. Век-волкодав" (режиссер - Антон Адасинский, в главной роли - Чулпан Хаматова), Кирилл Серебренников поставил спектакль "Ахматова. Поэма без героя" с Аллой Демидовой в главной роли. Четвертым по счету в поэтическом цикле был спектакль "Кузмин. Форель разбивает лед" (режиссер - Владислав Наставшев).

"Последним спектаклем цикла станет "Маяковский. Трагедия" (режиссер - Филипп Григорьян). Так в конечном итоге "Звезда" объединит пять спектаклей. Пять судеб, пять лучей, пять поэтов", - пояснили в пресс-службе "Гоголь- центра".

"Маяковский. Трагедия" - ранний футуристический текст поэта. Его первая постановка состоялась в декабре 1913 года в режиссуре автора и декорациях Филонова и Школьника. "Однако "Трагедию" почти никто не воспринимал как текст для сцены", - рассказал режиссер Филипп Григорьян, который, по его словам, "решил восстановить этот текст в его театральных правах".

"У меня было желание подарить этому тексту те театральные возможности, которых у него не было в 1913 году, о которых Маяковский как театральный режиссер мог только мечтать. Это и новые технологии работы со звуком и видео, и, прежде всего, ансамбль профессиональных и синтетических актеров - уникальная труппа "Гоголь-центра", - заявил Григорьян, который выступил в качестве режиссера и художника-постановщика.

Художником по костюмам стала Галя Солодовникова. Хореограф - Анна Абалихина, композитор - Алексей Наджаров. Роли исполняют Игорь Бычков, Максим Виторган, Ирина Выборнова, Саша Горчилин, Ольга Добрина, Анастасия Евграфова, Никита Еленев, Никита Кукушкин, Юлия Лобода, Андрей Ребенков, Евгений Сангаджиев и другие.