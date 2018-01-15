Российские кинематографисты предложили возродить съемки кинолетописи страны

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Съемки кинолетописи жизни страны, которые не производятся уже в течение 20 лет, необходимо возобновить. Такое мнение высказал в понедельник председатель комиссии неигрового кино Союза кинематографистов России (СКР), член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, кинорежиссер Сергей Мирошниченко на Всероссийском совещании по развитию документального кино и возрождению кинолетописи страны.

Форум проводится по решению Х съезда Союза кинематографистов России, состоявшегося в декабре. Это первое за 30 лет Всероссийское совещание по развитию документального кино, проводимое союзом.

"Положение документального кино, которое полностью финансируется Министерством культуры, на мой взгляд, находится в кризисной ситуации, - отметил Мирошниченко. - Этот кризис развивался на протяжении десятков лет". По его словам, процесс "свертывания документального кино как искусства проходил под эгидой того, что все искусство должно быть коммерческим и приносить прибыль".

Он добавил, что с течением времени стали "умирать" студии и телефильмы. "Они были просто закрыты, поэтому постепенно уходили центры документального кино, которые могли производить профессионально этот продукты, - продолжил он. - Практически пропали масштабные проекты о важнейших, проблемных событиях нашей жизни, нет системной продуманной летописи страны, мы перестали думать о будущих поколениях", - подчеркнул Мирошниченко. Для преодоления этой проблемы, по его мнению, необходимо возродить кинолетопись страны.

Центры документального кино

С Мирошниченко согласна и президент Ассоциации документального кино СКР Галина Леонтьева. По ее мнению, кинолетопись должна быть в широком доступе. "Ее должны видеть все желающие, использовать все, кто хочет, чтобы цитировать", - отметила она. Леонтьева обратила внимание на то, что в настоящий момент не зафиксированы многие события, которыми жила страна в последние годы. "Кинолетопись должна быть возрождена", - заключила президент ассоциации.

Мирошниченко особенно подчеркнул, что для достижения этой цели сегодня необходимо воссоздавать центры документального кино в каждом федеральном округе. "На это не нужны огромные помещения, деньги, нужна воля и желание федеральных органов, а также распределение из наших институтов кадров, которые должны приехать туда и снимать кинолетопись", - рассказал режиссер.

Он уверен, что эти центры должны представлять собой государственно-частное партнерство. Для создания более точной летописи и заполнения белых пятен в истории, он предложил обратиться в Российский государственный архив кинофотодокументов (Красногорск) для получения аналитической записки с ориентирами. Следующим шагом, по его мнению, должно стать создание Фонда документального кино.

В нем, по убеждению Мирошниченко, должны существовать студии-лидеры для того, чтобы "выбраться из кинолюбительства". "Они будут связаны с федеральными округами, они будут базой, которая будет отвечать за создание кинолетописи и документальных фильмов", - сказал он.

Прокат документальных фильмов

По мнению режиссера Алексея Учителя, необходимо обозначить критерии для определения студий-лидеров в неигровом кино. Что касается игрового кино, определяющий фактор студии-лидера - это количество денег, собранных в прокате. У документального кино таким критерием может служить победа на фестивалях, но, на его взгляд, этого недостаточно.

"Проблема в неигровом кино с прокатом стоит крайне остро. Учитывая, что 90% проката - это частные предприятия, прорваться фильмам, даже призерам Каннского и Берлинского фестивалей, крайне сложно", - подчеркнул Учитель.

Президент Гильдии неигрового кино и ТВ Виктор Скубей отметил, что необходимо сменить парадигму восприятия документального кино. "Главная задача - мы должны популяризовать документальное кино, внедрить в население", - подчеркнул Скубей. Такую задачу, по его мнению, призваны выполнять киноклубы и муниципальные кинотеатры.

Он также предложил ввести квоты на документального кино в регионах. Именно фильмы, снятые в регионах, "о жизни в регионах, отражающие авторскую оценку", по его мнению, и должны составить кинолетопись страны.

Народная летопись

По мнению генерального директора Президентской библиотеки Алексея Вершинина, кинолетопись должна представлять собой не просто регулярные съемки документальных сюжетов, а призвана стать образцом этих съемок. Для определения качества сюжетов он предложил создать экспертный совет.

Мирошниченко обратил внимание на ту кинолетопись, которая ежедневно снимается российскими гражданами в интернете. "Летопись жизни сейчас снимают наши граждане", - подчеркнул Мирошниченко. По его мнению, нужно создавать большой сервер хранения данных и совместно с Красногорским архивом и Президентской библиотекой собирать эту летопись.

Чтобы студии стали более современными и ближе к молодежи, необходимо, по его мнению, создать интернет-канал. "Средний возраст руководителя студии давно перевалил за пенсионный. Нам надо открыть дорогу молодым. Они ярче нас, они интереснее снимают, современнее, за ними будущее. Призываю подумать о следующем поколении", - заявил режиссер.