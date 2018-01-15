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Ингушский госуниверситет получил в дар копии картин нидерландского художника Маурица Эшера

Культура
15 января, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Гравюры художника "активно используются в качестве иллюстраций в книгах по математике, физике, топологии, а также в научно-популярных журналах"

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Восемь копий картин нидерландского художника Маурица Эшера переданы в дар Ингушскому государственному университету от частной транспортной компании. Их разместили на стенах зала научной библиотеки ИнгГУ, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.

"Копии работ известного художника Маурица Корнелиса Эшера передал в дар университету директор по развитию частной транспортной компании "Тешам" Магомед Беков. С середины XX века гравюры Эшера активно используются в качестве иллюстраций в книгах по математике, физике, топологии, а также в научно-популярных журналах. Поэтому вполне логично, что эстампы (оттиски, снимки с гравюр) разместили именно в зале научной библиотеки ИнгГУ", - говорится в сообщении.

Среди подаренных копий картин такие работы как "Натюрморт и улица" (1937), "Рептилии" (1943), "Рисующие руки" (1948) и другие. "Подлинники этих гравюр и литографий хранятся преимущественно в Нидерландах, в фонде Эшера, который был создан еще при его жизни, в 1968 году", - добавили в пресс-службе.

Мауриц Корнелис Эшер (1898-1972) - нидерландский художник-график, известен своими литографиями, гравюрами на дереве и металле, в которых созданные им образы благодаря различным геометрическим узорам и конструкциям принимают совершенно причудливые формы. Эшер считается одним из самых ярких представителей имп-арта (imp-art) - художественного течения середины XX века, нацеленного на изображение так называемых невозможных фигур, когда различные оптические иллюзии в рисунках достигаются с помощью особого расположения трехмерных объектов на плоскости.

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