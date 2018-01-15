МАМТ в преддверии своего 100-летия запустил просветительский проект "Студия"

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в 2018 году отметит свое 100-летие. В рамках юбилейных мероприятий разработан постоянно действующий просветительский проект для зрителей "Студия". Эта образовательная программа открылась в понедельник экскурсией по художественно-производственным мастерским, которую провел главный художник театра Владимир Арефьев, сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова.

"Почти сто лет назад наш театр начался со студийной работы, - отметила Горбунова. - Вспоминая студии основателей театра Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, мы надеемся, что наша "Студия", как и когда-то, станет пространством для диалога, познания и эксперимента".

Собеседница агентства рассказала, что в 2017 году театр провел исследования своей аудитории. "Исследования показали, что большинство наших зрителей - москвичи среднего возраста (от 25 до 55 лет), они ходят в театр более пяти раз в год, интересуются не только классикой, но и современными постановками. Это та часть нашей публики, которой хочется увидеть и узнать больше, чем позволяет стандартный поход на спектакль", - пояснила Горбунова.

"Делая ставку на "свою" публику, мы в то же время надеемся, что разнообразие мероприятий, предусмотренных проектом "Студия", приведет к нам и нового зрителя - молодого и жадного до эксклюзивных событий", - считает пресс-атташе МАМТ. По ее словам, программа "Студии" уже полностью сформирована, она включает обзорные экскурсии по театру, посещения технических служб, мастерских, знакомство с работой оркестра, хора, балетной и оперной трупп.

"Зрители также смогут присутствовать на открытых репетициях, встречаться с создателями и участниками постановок, наблюдать процесс выпуска спектакля", - сообщила Горбунова, добавив, что специальная программа подготовлена для детей.

Отдельное направление работы - сотрудничество со школами, вузами и молодыми специалистами. "В ближайшее время мы откроем набор в группу молодых критиков, которые будут постоянными участниками художественной жизни театра", - заявила пресс-атташе МАМТ. Полная информация о мероприятиях "Студии" представлена на официальном сайте stanmus.ru и странице театра в социальной сети Facebook.