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Союз композиторов России объявил детский конкурс

Культура
16 января, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Участники смогут попробовать себя в аранжировке, стилизации, сочинении "музыки фона" и мастерской музыкальных инструментов

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Союз композиторов России объявил о приеме заявок на участие в I Всероссийском конкурсе юных композиторов и музыкальных журналистов имени Н. К. Метнера "Музыкальное творчество: создание и познание". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе организации.

"Детский конкурс для композиторов и музыкальных журналистов - важный шаг в воспитании молодого поколения в русле творческого, созидательного отношения к жизни. Мы задаем высокую профессиональную планку для тех, кто посвятит себя профессиям композитора или музыкального журналиста, закладываем основу нашей будущей культуры", - цитирует пресс-служба слова председателя совета Союза композиторов Алексея Рыбникова.

Кроме главных номинаций - "Композиторское творчество" и "Музыкальная журналистика" - также представлено направление "Творческая лаборатория", в рамках которого участники конкурса попробуют свои силы в аранжировке, стилизации, сочинении "музыки фона" и мастерской музыкальных инструментов. В конкурсе две возрастные группы: от 8 до 11 лет и от 12 до 15 лет.

Заявку можно направить до 28 февраля на почту конкурса form@medtnercompetition.ru или с помощью онлайн-регистрации на сайте www.medtnercompetition.ru. Очный этап смотра пройдет 1 и 2 апреля в Москве, участие бесплатное. Победителей ждут денежные призы, подарки от партнеров конкурса, посещение концерта и обзорная экскурсия по Москве, отметили в пресс-службе Союза композиторов.

В рамках конкурса также пройдут образовательные мастер-классы для участников и творческие встречи с выдающимися российскими композиторами и музыковедами.

Состязание проводится при участии Российского музыкального союза и Детской музыкальной школы № 66.

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