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В РГО представили фильм о династии Бианки

Культура
16 января, 22:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Основатель династии Валентин Бианки сыграл важную роль в организации полярной экспедиции в 1900-1902 годах, в ходе которой создали первую русскую полярную станцию в устье реки Лены

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Писатель Виталий Валентинович Бианки с женой Верой Николаевной и сыном Виталием во время охоты
Писатель Виталий Валентинович Бианки с женой Верой Николаевной и сыном Виталием во время охоты
Писатель Виталий Валентинович Бианки с женой Верой Николаевной и сыном Виталием во время охоты
© Фото из семейного архива Бианки
Валентин Львович Бианки с женой Кларой Андреевной и сыновьями Анатолием и Виталием
Валентин Львович Бианки с женой Кларой Андреевной и сыновьями Анатолием и Виталием
Валентин Львович Бианки с женой Кларой Андреевной и сыновьями Анатолием и Виталием
© Фото из семейного архива Бианки
Три брата Бианки: Анатолий, Лев, Виталий (слева направо)
Три брата Бианки: Анатолий, Лев, Виталий (слева направо)
Три брата Бианки: Анатолий, Лев, Виталий (слева направо)
© Фото из семейного архива Бианки
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Писатель Виталий Валентинович Бианки с женой Верой Николаевной и сыном Виталием во время охоты
© Фото из семейного архива Бианки
Валентин Львович Бианки с женой Кларой Андреевной и сыновьями Анатолием и Виталием
© Фото из семейного архива Бианки
Три брата Бианки: Анатолий, Лев, Виталий (слева направо)
© Фото из семейного архива Бианки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Фильм о детском писателе Виталии Бианки, его отце - организаторе арктических экспедиций, и сыне - ученом орнитологе, представили во вторник в петербургской штаб-квартире Русского географического общества, передает корреспондент ТАСС.

Фильм "Бианки. Портреты на фоне эпохи" создан при поддержке Министерства культуры РФ и основан на книге сына писателя об истории династии, а также архивных материалах и фотографиях, многие из которых показаны публике впервые. "В фильме использованы материалы архивов Русского географического общества (РГО) и Российской академии наук, многие из них никогда прежде не публиковались", - отметила в беседе с ТАСС хранитель Архива РГО Мария Матвеева.

"Первый из династии природоведов-Бианки, отец писателя, Валентин Львович, был хранителем коллекции Зоологического музея и сыграл значительную роль в подготовке и организации Русской полярной экспедиции (1900-1902 годы) во главе с бароном Толлем, которая отправилась на поиски легендарной Земли Санникова, не сумела ее обнаружить, но основала первую русскую полярную станцию в устье Лены", - отметила сценарист Надежда Дорофеева. Бианки вел всю переписку и отвечал за снабжение экспедиции, осуществляя миссию поддержки экспедиционного отряда с Большой Земли. Переписка сопровождена большим объемом фотографий и рисунков и раскрывает характер арктической природы, отношения животных между собой и с человеком.

Участники экспедиции назвали именем Бианки крупный остров в восточной части архипелага Норденшельда, который сейчас административно относится к Таймырскому району Красноярского края.

У Бианки было три сына. Младший сын Виталий стал известным писателем-природоведом. Совокупный тираж его книг достиг 40 млн экземпляров. По словам сына писателя - Виталия Витальевича, который с 1951 года работает научным сотрудником Кандалакшского заповедника, "в доме существовал культ деда".

В фильме показаны фотографии, документы и кинохроника из личного архива семьи Бианки. Кроме того, в там показаны рисунки с изображением животных и бытовых сценок научных экспедиций начала XX века. Создатели фильма, помимо показа в Русском географическом обществе, представят его в МГУ. Они также ведут переговоры о показе фильма по телевидению и направили заявки на ряд фестивалей.

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