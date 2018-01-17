Театр "У Никитских ворот" покажет студенческую премьеру

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "У Никитских ворот" под руководством народного артиста РФ Марка Розовского поставил пьесу "Мораль пани Дульской" польского драматурга Габриэли Запольской. В среду состоится генеральная репетиция спектакля, премьерные показы которого объявлены на 19 и 20 января, сообщили ТАСС в пресс-службе театра, добавив, что "Мораль пани Дульской" станет "студенческим спектаклем" театра, для которого нынешний сезон является юбилейным, 35-м по счету.

"Художественный руководитель театра Марк Розовский держит курс на поддержку молодых талантов, - пояснила собеседница агентства. - "Мораль пани Дульской" - уже третий студенческий спектакль, который в нынешнем сезоне "получил прописку" в нашем театре. Кстати, первой премьерой юбилейного сезона был именно студенческий спектакль "Остров сокровищ", который появился в афише Театра "У Никитских ворот" как дипломная работа выпускников Театрального института имени Щукина", влившихся в нашу труппу".

Затем силами студентов и артистов театра был создан детский спектакль "Золотая рыбка". Третьим спектаклем в этом ряду станет "Мораль пани Дульской". Режиссер Валерий Шейман перенес на сцену родного театра работу театрального курса, которым руководил несколько лет. По традиции на одной сцене в новой постановке объединились бывшие студенты и опытные актеры, рассказали в пресс-службе.

Пьеса "Мораль пани Дульской", написанная более 100 лет, с успехом прошла на сценах всех европейских столиц. Особенно популярна она была в России. С тех пор, по мнению исследователей, пьеса не стала менее злободневной, ведь суть мещанства не меняется со временем, двойная мораль торжествует.

"Мещанская трагикомедия" - так определил жанр спектакля режиссер Валерий Шейман. "Мещанство - ужасное явление. Доведенное до абсолюта, оно чрезвычайно жестоко, ведет к насилию, фашизму, к насаждению своей, специфической морали. Напоминать о простых нормах поведения всегда необходимо, потому что в жизни мы иногда щадим себя, иногда себя прощаем, вот эта мягкотелость и есть мещанство", - процитировали режиссера в пресс-службе Театра "У Никитских ворот".

Исполнителями ролей выступают Татьяна Дьяченко, Ольга Лебедева, Евгений Зеленский, Александр Лукаш, Сергей Егоров, Александр Панин, Екатерина Васильева, Мария Морозова, Ольга Агеева, Татьяна Никонова и другие.