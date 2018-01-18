Театр Вахтангова представит спектакль по пьесе Островского

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представляет первую премьеру 2018 года - спектакль по пьесе Александра Островского "Горячее сердце". В четверг и в пятницу, 18 и 19 января, пройдут предпремьерные показы, официальная премьера объявлена на 30 января, сообщили ТАСС в пресс-службе Вахтанговского театра.

Режиссером "Горячего сердца" выступил Александр Коручеков. Прежде он поставил в Вахтанговском театре спектакли "Ревнивая к себе самой" и "Питер Пэн", которые идут на Новой сцене. Для постановки по Островскому режиссеру была предоставлена Основная сцена, которую Коручекову пришлось осваивать впервые.

Автором декораций стал главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков, художник по костюмам - Мария Данилова, композитор - Петр Налич. В спектакле принимает участие оркестр Театра имени Вахтангова.

Роли исполняют Евгений Князев и Сергей Маковецкий, Ольга Тумайкина и Анна Антонова, Мария Бердинских и Евгений Косырев, Юрий Красков и Олег Лопухов, Василий Симонов и Виталийс Семеновс, Евгений Пилюгин и Павел Юдин.

Сергей Маковецкий сообщил ТАСС, что впервые сыграет в пьесе Островского.

"Никогда не играл Островского, даже удивительно, что его столько времени "проносили" мимо меня, - заметил Маковецкий. - Рад, что в "Горячем сердце" мне доверили роль, которой я с увлечением занимаюсь. А уж как она (в смысле роль) откликнется, увидим на премьере".

"Что же касается самой пьесы, то создается впечатление, что она написана не 150 лет назад, а только что. Удивительная пьеса, очень современная", - сказал Маковецкий.