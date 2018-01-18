Фирма "Мелодия" стала лауреатом престижной премии ICMA

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российская звукозаписывающая фирма "Мелодия" удостоена награды международной отраслевой премии International Classical Music Awards (ICMA) за проект "Антология русской симфонической музыки". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всего в номинации "За выдающиеся достижения" были представлены 357 аудио- и видеорелизов.

В этому году премию получили записи бельгийского баритона Жозе ван Дама, музыкального директора Питтсбургского симфонического оркестра Манфреда Хонекка, немецко-австрийского перкуссиониста Кристофа Сиетцена, молодого польского артиста Шимона Неринга, Ю Юаня. Среди победителей также Центр музыки Кшиштофа Пендерецкого в Луславицах, Польский национальный симфонический оркестр радио в Катовице и лейбл "Альфа".

Ранее "Мелодия" дважды становилась лауреатом премии ICMA: в 2011 году за издание всех симфоний Сибелиуса под управлением Геннадия Рождественского и в 2013 году за релиз "Русские балеты" Стравинского под управлением Дмитрия Китаенко, Пьера Булеза и Владимира Федосеева.

Фирма "Мелодия" была основана в 1964 году как государственная компания по производству, хранению и распространению звукозаписей. В настоящее время "Мелодия" занимается лицензированием, изданием, тиражированием и распространением фонограмм на компакт-дисках.