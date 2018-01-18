Цымбалюк-Романовская обжаловала свой развод с Джигарханяном

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Виталина Цымбалюк-Романовская - экс-супруга актера и режиссера Армена Джигарханяна - обжаловала расторжение брака с мужем в столичном суде. Об этом сообщила ТАСС в четверг ее адвокат Лариса Широкова, рассказавшая, что жалоба назначена к рассмотрению в Кунцевском суде Москвы на 30 января.

"В связи с тем, что представителем по доверенности в бракоразводном процессе (которым являлась Элина Мазур - прим. ТАСС) не были разъяснены права моей доверительнице, а именно о возможности использования срока о применении сторон с супругом, мы в установленные сроки подали апелляционную жалобу по указанным основаниям в Кунцевский районный суд через мировой судебный участок, - сказала адвокат. - Кунцевский суд Москвы принял нашу жалобу к производству и рассмотрит ее 30 января".

Развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской официально был оформлен в конце ноября прошлого года в мировом судебном участке номер 202 района Кунцево. Супруга не возражала против бракоразводного процесса. По словам адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова, между бывшими супругами остались имущественные споры. Официально брак между ними был заключен 25 февраля 2016 года.

Следственный комитет РФ после официального расторжения брака предъявил Цымбалюк-Романовской обвинение по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и взял с нее подписку о невыезде. По версии следствия, экс-супруга артиста собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия. Как следует из документов, 31 октября было возбуждено дело по ст. 137 УК РФ в отношении неустановленного лица, а 5 декабря Цымбалюк-Романовской предъявлено обвинение.

Сама Цымбалюк-Романовская в беседе в корреспондентом ТАСС отвергла предъявленные обвинения. Позднее ее адвокат Людмила Широкова рассказала агентству, что с ее подзащитной была взята подписка о неразглашении. Широкова подчеркнула, что "если и обвинение и предъявлено, то в нарушение закона". По словам защиты, из материалов уголовного дела не совсем понятно, кто обратился в правоохранительные органы, так как отсутствует информация о допросе актера в качестве заявителя о преступлении.

Ранее 38-летняя Цымбалюк-Романовская уволилась по собственному желанию с поста директора театра, которым руководил Джигарханян.