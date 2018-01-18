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Мединский: прокатчики фильма "Приключения Паддингтона - 2" ввели в заблуждение кинотеатры

Культура
18 января, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

По словам министра, картина не имела прокатного удостоверения

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Прокатчики фильма "Приключения Паддингтона - 2" ввели в заблуждение кинотеатры относительно наличия у картины прокатного удостоверения. Об этом ТАСС заявил в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее в пресс-службе компании-прокатчика фильма сообщили, что Минкультуры перенесло начало проката кинофильма "Приключения Паддингтона 2" с 18 января на 1 февраля 2018 года в связи с тем, что изначальная дата совпадала с премьерой другой картины.

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"Прокатчик фильма, компания "Вольга", ввела в заблуждение кинотеатры", - отметил министр. Он пояснил, что в связи с этим кинотеатры начали продажи билетов на фильм, который не имел прокатного удостоверения. "В начале января в Минкультуры прошла встреча, на которой было объявлено, что прокат фильма начнется с 1 февраля, эта дата оптимальна для разведения отечественных релизов", - пояснил Мединский.

Фильм "Приключения Паддингтона - 2" снят на основе серии книг для детей о медвежонке по имени Паддингтон английского писателя Майкла Бонда. По мотивам рассказов в 1970-1980-х годах был снят мультсериал. В 2014 году на экраны кинотеатров вышел полнометражный фильм "Приключения Паддингтона", собравший более $250 млн в мировом прокате.

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