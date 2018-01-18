Мединский: премьеры фильмов в разные даты увеличивают сборы каждой из лент

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Установка премьерных дней для фильмов на разные даты позволяет каждой из картин увеличить кассовые сборы. Такое мнение высказал в четверг журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее в пресс-службе компании-прокатчика фильма "Приключения Паддингтона - 2" сообщили, что Минкультуры перенесло начало проката с 18 января на 1 февраля 2018 года в связи с тем, что изначальная дата совпадала с премьерой другой картины.

"Каждое наше усилие, в том числе и перенос, разводка конкурентов, ведет к тому, что растут сборы всех [лент], - сказал Мединский. - Яркий пример вам привожу - история с фильмами "Союз-7" и "Время первых" - сколько ругались друг с другом, сколько грязи было вылито, стрел выпущено в адрес Министерства культуры, а в итоге бестселлерами стали оба фильма, причем один лучше другого".

В 2017 году прокат российского фильма о советской орбитальной станции "Салют-7", который должен был выйти на экраны в апреле 2017 года практически одновременно с картиной о космонавте Алексее Леонове "Время первых", был перенесен на осень.

Фильм "Приключения Паддингтона - 2" снят на основе серии книг для детей о медвежонке по имени Паддингтон британского писателя Майкла Бонда. По мотивам рассказов 1970 - 1980-х годов был снят мультсериал. В 2014 году на экраны кинотеатров вышел полнометражный фильм "Приключения Паддингтона", собравший более $250 млн в мировом прокате.