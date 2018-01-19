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Кончаловский, Шахназаров и Лунгин подписались в поддержку прокатной политики Минкультуры

Культура
19 января, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

По их мнению, благодаря активной поддержке государства российские фильмы "собирают в разы больше денег и зрителей"

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ряд кинорежиссеров и функционеров отрасли присоединились к обращению деятелей культуры к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. В письме главе правительства они выражают поддержку политике, проводимой Министерством культуры РФ по защите интересов отечественного кинематографа, говорится в документе, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Список пополнили кинорежиссеры Андрей Кончаловский, Владимир Бортко, Владимир Хотиненко, Евгений Герасимов, Павел Лунгин, Игорь Угольников, Алексей Герман, Ким Дружинин, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, глава киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин, руководитель киностудии им. Горького Сергей Зернов, актеры Леонид Ярмольник, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Домогаров, Мария Кожевникова, продюсер Наталья Мокрицкая.

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В четверг стало известно, что письмо подписали глава Общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, кинорежиссер Федор Бондарчук, соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Дмитрий Рудковский и генеральный директор компании "Двадцатый Век Фокс СНГ" Вадим Смирнов.

"Мы решительно поддерживаем позицию Министерства культуры РФ и лично министра Мединского В. Р. по защите интересов отечественного кинематографа", - говорится в письме.

По их мнению, именно благодаря активной поддержке государства российские фильмы "собирают в разы больше денег и зрителей". Составители обращения отмечают, что прогресса удалось добиться за счет строительства и реконструкции кинотеатров в малых городах, специальной программы для сел, финансовой и информационной поддержке отечественного кинематографа, а также проводимой Минкультуры "раздвижкой релизов" - когда под отечественные релизы выбираются лучшие даты, а иностранные конкуренты сдвигаются.

Письмо деятелей культуры полемизирует с письмом Ассоциации владельцев кинотеатров, в котором организация просит Медведева "обратить внимание на реальную сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы". По мнению же режиссеров, заявления коммерческих структур "означают только то, что эти структуры просто защищают свои интересы, пытаясь прикрыться интересами зрителей".

Споры о дате релиза

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Минкультуры: законность продажи билетов на "Приключения Паддингтона 2" в январе проверят

17 января российские кинотеатры получили уведомления от компаний-правообладателей, что по решению Министерства культуры РФ, выход в прокат фильма "Приключения Паддингтона 2" переносится с 18 января на 1 февраля 2018 года. В пресс-службе компании-прокатчика "Вольга" отметили, что дата изменена в связи с релизом другой картины. Это послужило причиной обращения Ассоциации владельцев кинотеатров к премьер-министру.

В Минкультуры же заявили, что прокатчик был заранее проинформирован о переносе предполагаемой даты релиза. Минкультуры обратилось в надзорные органы с целью проверить законность старта продаж билетов на фильм "Приключения Паддингтона 2" с 18 января - до получения прокатного удостоверения.

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Персоны
Шахназаров, Карен Георгиевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Кончаловский, Андрей Сергеевич
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