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В Пятигорске выпустят коллекционное издание кавказских произведений Льва Толстого

Культура
20 января, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Издание будет выпущено на 496 страницах в цельнокожаном переплете, выполненном по старинной технологии

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Малотиражное коллекционное издание произведений Льва Толстого о Кавказе издадут в 2018 году в Пятигорске к 190-летию со дня рождения писателя, издание выйдет в кожаном переплете с бронзовым барельефом классика. Об этом сообщила в субботу пресс-служба пятигорского издательства "Снег", которое готовит сборник в сотрудничестве с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в Тульской области.

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"В сборник вошли знаменитые кавказские произведения "Набег", "Рубка леса", "Разжалованный", "Хаджи Мурат", "Казаки", "Кавказский пленник". Подарочное коллекционное издание будет выпущено на 496 страницах в цельнокожаном переплете, выполненном по старинной технологии. Книгу украсят бронзовый барельеф Льва Толстого, орнамент ручной накатки и позолота на верхнем обрезе страниц", - говорится в сообщении.

Сборник тиражом 100 экземпляров отпечатают на итальянской дизайнерской бумаге. "Книга уникальна в своем роде - не было еще напечатано юбилейного издания со специально созданными для этого иллюстрациями. Около 80 цветных рисунков к кавказским рассказам подготовила член Союза художников России Ольга Граблевская", - отмечается в документе.

Стодевяностолетие со дня рождения Льва Толстого будет отмечаться 9 сентября 2018 года. Основным местом проведения торжеств станет государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", расположенный в Щекинском районе Тульской области.

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