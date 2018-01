THR: умерла актриса Дороти Мэлоун

ТАСС, 20 января. Американская актриса, лауреат премии "Оскар" Дороти Мэлоун ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщил в пятницу журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на менеджера актрисы.

По данным издания, Мэлоун была больна на протяжении нескольких последних лет.

Дороти Мэлоун родилась 30 января 1925 года в Чикаго (штат Иллинойс). В 18 лет она подписала контракт с голливудской кинокомпанией RKO Radio Pictures, параллельно получая медицинское образование в университете Далласа (штат Техас). Известность Мэлоун принесла роль владелицы книжного магазина в фильме "Глубокий сон" (The Big Sleep, 1946). В 1957 году она получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана за работу в картине "Слова, написанные на ветру" (Written on the Wind, 1956).

Мэлоун снялась более чем в 90 фильмах, среди которых "Закон и порядок" (Law and Order, 1953) и "Основной инстинкт" (Basic Instinct, 1992), а также в сериале "Пэйтон Плейс" (Peyton Place, 1964-1969).