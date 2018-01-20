"Ленфильм" впервые проведет прямую трансляцию Дрезденского оперного бала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Студия "Ленфильм" впервые проведет 26 января прямую трансляцию на Россию Дрезденского оперного бала, значительная часть которого будет посвящена русской музыкальной культуре. Об этом сообщил в субботу ТАСС художественный руководитель бала, профессор Ханс-Йоахим Фрай, который подписал соответствующее соглашение с генеральным директором студии Эдуардом Пичугиным.

"Дрезден и Санкт-Петербург с 1961 года являются городами-побратимами, и это для нас - очень важный мостик для такого соглашения. Тем более, что само здание Оперы Земпера, где 26 января пройдет этот праздник, это очень известный бренд и является одним из красивейших, если не красивейшим в Германии", - сказал Ханс-Йоахим Фрай. Он добавил, что Дрезденский бал, возрожденный в 2006 году, наряду с Венским балом входит в число самых значимых светских мероприятий Европы.

Русская тема

В этом году значительная часть бала, уже 13-го по счету, будет посвящена России. Прозвучит музыка Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, а также современного петербургского композитора Антона Лубченко, который уже несколько лет сотрудничает с Дрезденским балом и сочинил по заказу его организаторов оригинальную музыку.

Участниками программы станут дирижер Дмитрий Юровский и пианист Денис Мацуев, который, помимо классики, исполнит и собственную джазовую импровизацию на тему немецкой народной песни. Увидеть эту программу петербуржцы смогут в следующую пятницу в киноцентре Великан-парк. А затем на "Ленфильме" будет создан видеовариант этого праздника для трансляции в кинотеатрах других городов России.

Специально для этого бала Ханс-Йоахим Фрай как режиссер разработал новую форму, которую он назвал "развлекательным шоу классической музыки". Это переход от традиционного понятия гала-концерта к праздничному шоу при участии Саксонской государственной капеллы, всемирно известных солистов, танцоров и дебютантов. Помимо светской публики к этому событию смогут приобщиться еще 15 тысяч горожан, которые увидят праздничный фейерверк.

Почетными гостями бала в разные годы были королева Швеции Сильвия, актеры Катрин Денев, Тиль Швайгер, Жерар Депардье, Кристофер Ли. На одном из балов - в 2009 году - Россию представлял Владимир Путин. По словам Ханса-Йоахима Фрая, для него было очень почетно вручить российскому гостю орден Саксонии за заслуги в области культурного обмена.

Творить общее будущее вместе

Ханс-Йоахим Фрай активно сотрудничает с Россией. Он является советником генерального директора Большого театра России, художественным директором центра "Сириус" в Сочи, автором многих оперных постановок на сценах - от Улан-Удэ до столицы. Так, на нынешней неделе в московской Новой опере прошла премьера поставленного им спектакля "Лючия ди Ламмермур".

Особые связи у немецкого режиссера с Петербургом, где его прадед 15 лет служил католическим священником. Ханс-Йоахим Фрай сотрудничает с Мариинским театром и его художественным руководителем маэстро Валерием Гергиевым. А на сцене Михайловского театра в 2011 году он поставил гала-концерт, посвященный 50-летию побратимства Санкт-Петербурга и Дрездена.

"Для меня очень важно, чтобы все в Европе понимали: налаживать и продолжать культурный обмен с Россией - это абсолютно нормально, это в порядке вещей. Я хочу дать всем понять, что мы находимся в общем европейском доме, являемся носителями нашей общей христианской культуры. И в эпоху, когда многое что пишут, особенно в западных СМИ, скорее разделяет, а не объединяет нас, я хочу воспользоваться универсальным языком культуры, чтобы объединить нас и чтобы мы творили наше общее будущее вместе", - сказал Ханс-Йоахим Фрай.