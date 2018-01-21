В Ленкоме покажут 400-й спектакль "Шут Балакирев"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пьеса "Шут Балакирев" - последняя совместная работа художественного руководителя театра Марка Захарова и драматурга Григория Горина, написавшего сценарии для кинофильмов "Формула любви" и "Обыкновенное чудо", будет показана в воскресенье в 400-й раз на сцене столичного театра "Ленком".

Это трагикомическая история, основанная на событиях Петровской эпохи. В центре действия - реальные персонажи из русской истории: Петр Великий, императрица Екатерина, Меншиков. Острослов Иван Балакирев волею судеб оказывается вовлеченным в запутанные взаимоотношения при дворе первого русского императора.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, "Шут Балакирев" - одна из самых противоречивых постановок в репертуаре театра. "Эксцентричный Балакирев, как и подобает настоящему придворному шуту, эпатирует публику", - отметили в пресс-службе. Популярность постановки подтверждает таких высот, что спустя год после премьеры в 2002 году была выпущенная спустя год после премьеры в 2002 году специальныая видеоверсия спектакля.

Постановка идет на сцене "Ленкома" 17 лет, за это время актерский состав несколько раз менялся. В спектакле участвовали самые известные актеры театра, среди которых Николай Караченцев и Олег Янковский. В постановке заняты Сергей Ююкин (Иван Балакирев), Александр Лазарев (Петр Первый), Мария Миронова/Виктория Соловьева (Екатерина) и Виктор Раков (Меншиков).

Режиссер Юрий Махаев, сценография Олега Шейнциса, композитор Сергей Рудницкий.

Этот год у "Ленкома" юбилейный: 25 лет исполняется спектаклю Марка Захарова "Безумный день или женитьба Фигаро". Свои юбилеи отметит и сам Марк Захаров, а также народные артисты Александр Збруев и Инна Чурикова.