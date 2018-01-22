Российские поклонники простятся с Владимиром Шаинским в Москве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Поклонники, друзья и родственники в понедельник простятся в Москве с композитором Владимиром Шаинским, который скончался 25 декабря 2017 года в Сан-Диего (США) на 93-м году жизни.

Гражданская панихида начнется в 11 часов в Московском доме композиторов. В этот же день Шаинский будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы.

"В связи с праздниками родственники композитора в США не имели возможности быстро получить документы, удостоверяющие его смерть. Кроме того, соответствующая документация потребовалась для получения разрешения на вывоз тела за пределы Соединенных Штатов, на это также ушло время", - цитирует пресс-служба Министерства культуры РФ пояснения замглавы ведомства Александра Журавского.

Похожий на героев своих песен

Все, что создал для детей талантливый композитор Владимир Шаинский, останется жить в русской культуре, уверен художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский. По его воспоминаниям, "Владимир Яковлевич был удивительным, фантастическим человеком", похожим на героев своих песен: "искренне любил мир и как ребенок радовался всему, что его окружает".

Кончина Шаинского, автора легендарной музыки "Мы начинаем КВН", стала утратой для Клуба веселых и находчивых, отметил в беседе с ТАСС президент Международного союза КВН Александр Масляков. По его словам, именно музыка Шаинского вдохновляет команды соревноваться и "дает заряд на начало".

Актер, композитор, исполнитель ставших популярными песен в художественных и мультипликационных фильмах Олег Анофриев рассказал, что, по его воспоминаниям, Шаинский "по своей натуре был не очень общительным человеком". "Могу сказать только одно: для меня это явление, которое появилось на моих глазах. <...> Очень жаль, что от нас уходят такие великие люди", - отметил он.

Писатель и поэт Юрий Энтин, автор слов знаменитой песни "Антошка", назвал Шаинского "самым известным, самым лучшим детским композитором", песни которого были "не от его простоты, а наоборот - от его сложности". "Для меня это не просто был соавтор, как бывает часто, по телефону продиктует стихотворение и потом появляется песня, иногда хорошая, иногда плохая, - поделился Энтин. - С Шаинским я работал вместе, большинство всех песен мы написали вдвоем, сидя у него дома, у рояля".

Утрата для российской культуры

Как отметила телеграмме в Союз композиторов России спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, уход из жизни Шаинского стал большой утратой для российской культуры. "Бесконечно преданный музыке, он написал множество добрых и жизнеутверждающих произведений в разных жанрах, наполненных теплотой и самыми светлыми чувствами", - говорится в послании.

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что наследие композитора еще долго будет радовать слушателей всего мира.

Поэт и писатель Александр Тимофеевский, написавший слова знаменитой песенки крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже", назвал счастьем работу с Шаинским - "очень редким мелодистом". "Уход Владимира Шаинского - это большая потеря для музыкального и песенного мира, это просто удар для меня", - сказал он в беседе с ТАСС.

В киностудии "Союзмультфильм" отметили, что без музыки композитора невозможно представить любимые всеми мультфильмы. На студии напомнили, что Шаинский сочинял музыку для мультфильмов более 20 лет. "Для нас также, как для всех его близких, уход Владимира Яковлевича - это огромная утрата, - сказали в "Союзмультфильме". - Наши соболезнования всем, кто его любил, а это, мы уверены, все, кто хоть однажды слышал его песни".