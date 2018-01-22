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Выставка якутской культуры открылась в норвежском Тромсё

Культура
22 января, 4:35 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 22, января. /ТАСС

Посетители смогут узнать о традициях религиозного праздника ысыах

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ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Выставка якутской культуры открылась в Музее Тромсё в Норвегии в рамках недели коренных народов Саами. Как рассказала ТАСС в понедельник организатор выставки, докторант Университета Тромсё Людмила Никанорова, мероприятие продлится в течение трех недель.

"Выставка будет открыта до 12 февраля, и посвящена теме моей диссертации - возрождению религии якутов, в частности, календарному празднику ысыах. Работники музея заинтересовались феноменом возрождения этнической культуры в нашем северном крае. В целом в Тромсё интерес к народам Севера очень высок. Нас все-таки Арктика связывает", - рассказала Никанорова, которая является выпускницей Северо-Восточного федерального университета в Якутске.

"В эти дни в Тромсё идет кинофестиваль, на котором показали фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова "Костер на ветру". Проходит неделя Саами в Тромсё, поэтому выставка органично вписалась в события о культуре и жизни коренных народов Севера", - добавила собеседница агентства, отметив, что среди экспонатов выставлены якутский музыкальный инструмент хомус, обереги, видео и фотографии календарного праздника ысыах.

По словам Никаноровой, посетители выставки смогут ознакомиться с полевыми материалами ее исследования: интервью с участниками национального праздника, в которых они рассказывали, что значит для них возрождение традиционной культуры и верований. "Для некоторых это самый важный день в году, для других - это священный ритуал, для третьих - возможность выразить свою якутскую идентичность. Для кого-то это просто праздник или вечеринка. Таким образом, я хотела раскрыть ту многостороннюю роль, которую ысыах играет в жизни современного якутского общества", - отметила Никанорова.

Якутский ысыах - самый главный праздник в Якутии. Слово ысыах дословно можно перевести как "изобилие", связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия. Традиционно ысыах празднуется в день летнего солнцестояния - 21 июня.

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