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Спектакль о Юрии Башмете покажут в его юбилей в Москве

Культура
22 января, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Постановщиком концерта выступил режиссер Виктор Крамер

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Генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко

Генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Пятьдесят лет на альте", посвященный двойному юбилею народного артиста СССР Юрия Башмета, откроется концертом в трех отделениях в день 65-летия маэстро - 24 января. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

"Концерт будет необычный, мы решили его сделать очень в стиле Юрия Абрамовича Башмета. В первом отделении будет необычный рассказ о его жизни. Во втором отделении прозвучит произведение - концерт Шнитке, который сыграл большую роль и в судьбе Юрия Абрамовича, и в развитии альта во всем мире. А в третьем отделении будут практически все заявленные в афише музыканты - классические и неклассические", - сказал Гринченко.

Постановку вечера под названием "Планета Башмета" в Концертном зале им. Чайковского доверили петербургскому режиссеру Виктору Крамеру, который уже делал с маэстро успешный спектакль "Не покидай свою планету". В концерте примут участие виолончелист Александр Рудин, финский пианист Олли Мустонен, итальянский скрипач Массимо Кварта, его французский коллега Жан-Люк Понти, актер Константин Хабенский, лидер группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина, певица Нино Катамадзе, дирижер Александр Сладковский и солисты Всероссийского Юношеского симфонического оркестра.

"Это на особый юбилей, я ставлю больший акцент на том, что 50 лет играю на альте, праздную наш с ним вояж", - признался сам Башмет. В качестве сюрприза для поклонников он предложил молодым талантливым альтистам из разных стран разучить концерты, посвященные Башмету. Результат можно будет услышать 25 января в Большом зале Московской консерватории.

Заключительный концерт фестиваля состоится 28 января. В его программе прозвучат шедевры романтической и современной музыки из репертуара Башмета: квинтет Брамса в переложении для альта и камерного оркестра и Styx Канчели для альта, хора и симфонического оркестра.

Также в рамках юбилейного фестиваля артиста пройдет VIII Международный конкурс альтистов "Виола Мастерс". Его отличительно чертой станет то, что к участию в состязании допущены только музыканты, которые уже стали лауреатами других международных конкурсов. "То есть это будет Гран-при всех конкурсов мира", - заметил Башмет. Заключительный гала-концерт конкурса состоится 1 февраля в "Филармонии-2".

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