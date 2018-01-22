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Композитора Владимира Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище

Культура
22 января, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

На похоронах присутствовали близкие друзья композитора, жена и дети

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Похороны композитора Владимира Шаинского состоялись в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС сын композитора Вячеслав Шаинский.

"Церемония прощания с Владимиром Яковлевичем уже завершилась", - сказал он.

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Биография композитора Владимира Шаинского

Владимир Шаинский скончался 25 декабря 2017 года в Сан-Диего (США) на 93-м году жизни.

На церемонии присутствовали самые близкие Шаинского - супруга, дети и друзья.

Ранее в понедельник в Московском доме композиторов состоялась гражданская панихида по Шаинскому. Проститься с композитором и выразить слова поддержки его родным пришли статс-секретарь - замминистра культуры РФ Александр Журавский, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Союза московских композиторов Олег Галахов, народный артист СССР Иосиф Кобзон, народный артист РСФСР Лев Лещенко и другие.

Председатель песенной комиссии Союза московских композиторов Олег Иванов признался, что "очень трудно провожать человека, который для всех был символом жизнерадостности, символом солнца". "Каждая песня Владимира Яковлевича буквально со второго исполнения становилась известной, людям хотелось их петь. Одна из причин, по мнению некоторых профессиональных музыкантов, в простоте этих песен - в мелодии, в гармонии. Но это кажущаяся простота, на самом деле это изысканные мелодии, написанные великим композитором", - сказал он.

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