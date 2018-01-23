Общественные деятели просят отозвать прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Общественные деятели написали письмо на имя министра культуры РФ Владимира Мединского, в котором они просят временно отозвать прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", а также провести дополнительную юридическую экспертизу картины на предмет соответствия законодательству России. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Просим Вас, уважаемый Владимир Ростиславович, провести дополнительную юридическую экспертизу фильма на предмет соответствия законодательству России и временно отозвать прокатное удостоверение у этой картины", - говорится в письме. Свои подписи под обращением поставил 21 человек, среди которых дочь маршала Георгия Жукова Эра Жукова, Никита Михалков, Владимир Бортко, Юрий Розум и другие.

"Вчера (в понедельник - прим. ТАСС) мы были приглашены в Минкультуры России на просмотр фильма режиссера Армандо Яннуччи "Смерть Сталина", - отмечается в письме. После просмотра, говорится в обращении, у посмотревших картину "сложилось впечатление, что мало того, что это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, фильм - это еще пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм".

Подписавшие письмо считают, что "фильм содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности". Также, говорится в обращении, "в трейлере к фильму усматривается оскорбительное отношение к государственному гимну страны (используются непристойные выражения и действия под звучание государственного гимна)".

Кроме того, "выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы - это плевок в лицо всем тем, кто там погиб, и всем тем, кто еще остался в живых", отмечают авторы обращения.

О фильме

В минувшем сентябре возглавлявший тогда Общественный совет при Минкультуры Павел Пожигайло призывал инициировать экспертизу фильма "Смерть Сталина" и, в случае наличия в нем попыток разжигании розни или оскорбления каких-либо чувств, не выпускать кинокартину в прокат.

Выход на российские экраны британской сатирической комедии Армандо Яннуччи "Смерть Сталина", снятой по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, запланирован на 25 января. Мировая премьера состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины, прокатчиком которой является компания "Вольга", сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В главных ролях - Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко и др.