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В Лос-Анджелесе началась церемония объявления номинантов на "Оскар"

Культура
23 января, 16:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, января. /ТАСС

На соискание награды "Лучший фильм" имела право быть выдвинутой 341 кинолента

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YouTube/Oscars

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Церемония объявления номинантов на премию Американской академии киноискусств "Оскар" началась в Лос-Анджелесе. Прямая трансляция из Театра Сэмюэла Голдвина в Беверли-Хиллз идет на официальном сайте oscars.org. В нынешнем году премия будет вручаться в 90-й раз в 24 номинациях.

Объявление номинантов проходит в два этапа. Начиная с 08:22 (16:22 мск) будут названы претенденты на "Оскара" в технических категориях - за лучший дизайн костюмов, визуальные эффекты, грим, прически, за лучшую работу звукорежиссеров и кинооператоров, за лучший короткометражный мультфильм. В 08:38 (16:38 мск) будут названы претенденты на награды в основных категориях - актеров и актрис первого и второго плана, за лучшую режиссерскую работу, за лучший фильм, за лучший фильм на иностранном языке, за лучший сценарий, за лучшую песню к фильму, за лучший документальный фильм.

По данным Американской академии киноискусств, право быть выдвинутым на соискание награды в категории "Лучший фильм" имели в общей сложности 341 кинолента продолжительностью не менее 40 минут, находившиеся в коммерческом прокате к 31 декабря 2017 года не менее семи дней подряд. Перед началом церемонии телекомпания ABC среди возможных номинантов в категории "Лучший фильм" назвала фантастический фильм "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) британского режиссера Мартина Макдоны, "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name) режиссера Луки Гуаданьино, "Леди Берд" (Lady Bird) режиссера Греты Гервиг и ленту "Прочь" (Get Out) Джордана Пила.

Интернет-портал Variety добавил к этому списку "Дюнкерк" (Dunkirk) Кристофера Нолана, "Проект "Флорида" (The Florida Project) Шона Бэйкера и "Секретное досье" (The Post) Стивена Спилберга.

Войдет ли "Нелюбовь" в пятерку номинантов?

В шорт-лист из девяти фильмов-претендентов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" была включена российская лента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Главные роли в ленте исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие, авторы сценария - Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман. На церемонии будет объявлено, вошла ли эта работа в пятерку номинантов на "Оскар".

Лауреаты "Оскара" определяются по итогам голосования членов Американской академии киноискусств. В ее составе сейчас 7258 человек, разделенных на 17 групп по различным профессиям (актеры, режиссеры, операторы, сценаристы и т.д.). На первом этапе голосования представители каждой профессии выбирают кандидатов на "Оскар" в своих категориях (лучшего актера выбирают актеры, лучшего режиссера - режиссеры и т. д.). За претендентов в номинации "Лучший фильм" могут голосовать все члены Академии.

Победителей объявят 4 марта

После официального объявления номинантов (от пяти до десяти в категории "Лучший фильм", по пять в остальных категориях) проводится второй этап голосования, в ходе которого академики выбирают лауреатов, на этот раз они получают право голоса во всех категориях. Итоги второго этапа голосования будут объявлены на 90-й церемонии вручения кинопремии "Оскар", которая пройдет в воскресенье, 4 марта, в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Трансляцию церемонии будет вести телекомпания ABC: с 18:30 по времени восточного побережья США (02:30 мск 5 марта) начнутся репортажи с красной ковровой дорожки, а с 20:00 (04:00 мск) - сама церемония.

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