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Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"

Культура
23 января, 16:31 дата обновления: 23 января, 16:39 UTC+3

Просьба отозвать прокатное удостоверение поступила от деятелей культуры, которые посмотрели эту картину

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Кадр из фильма "Смерть Сталина"

Кадр из фильма "Смерть Сталина"

© filmpro.ru

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Об этом ТАСС во вторник сообщила и. о. директора Департамента кинематографии РФ Ольга Любимова.

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Накануне состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры. Как отметил глава Общественного совета Юрий Поляков, "Смерть Сталина" не должна демонстрироваться в России из-за признаков "идеологической борьбы". По его словам, "ни один человек не высказался в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения". Деятели культуры, посмотревшие картину, попросили Минкультуры временно отозвать прокатное удостоверение.

"Прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина" отозвано", - сказала представитель Минкультуры.

Основанием для отзыва, пояснила Ольга Любимова, стал подпункт "д" пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ. Он гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации". Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

Выход на российские экраны британской сатирической комедии Армандо Яннуччи "Смерть Сталина", снятой по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, был запланирован на 25 января. Мировая премьера состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В главных ролях - Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко и др.
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