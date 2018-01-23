Фильм "Нелюбовь" вошел в число номинантов на премию "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Российская лента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева вошла в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом объявила Американская академия киноискусств на проходящей во вторник в Лос-Анджелесе церемонии.

Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Главные роли в ленте исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман.

Мировая премьера картины состоялась в 2017 году в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри. Ранее картина была номинирована на "Золотой глобус".