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Фильм "Нелюбовь" вошел в число номинантов на премию "Оскар"

Культура
23 января, 16:44 дата обновления: 23 января, 16:49 UTC+3

Картина включена в список в категории "Лучший фильм на иностранном языке"

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Александр Роднянский и Андрей Звягинцев

Александр Роднянский и Андрей Звягинцев

© Richard Shotwell/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Российская лента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева вошла в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом объявила Американская академия киноискусств на проходящей во вторник в Лос-Анджелесе церемонии.

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Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Главные роли в ленте исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман.

Мировая премьера картины состоялась в 2017 году в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри. Ранее картина была номинирована на "Золотой глобус".

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