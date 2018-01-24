Юрий Башмет отметит двойной юбилей международным фестивалем

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Народный артист СССР, художественный руководитель камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрия Башмет в среду отмечает 65-летие. Юбилей для маэстро станет двойным - также исполняется 50 лет его карьере альтиста, что сам маэстро считает гораздо более важным событием.

"Я не думаю, что люди становятся мудрее с возрастом. Чем дольше они остаются хулиганистыми, детьми, тем более творчески живется", - заметил маэстро в интервью ТАСС.

"Пятьдесят лет на альте"

День рождения маэстро встретит на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве. Вечер "Планета Башмета", по словам генерального директора Русского концертного агентства Дмитрия Гринченко, будет "очень в стиле Юрия Абрамовича". Первое отделение расскажет о его творческом пути, во втором прозвучит альтовый концерт Шнитке, сыгравший значительную роль в жизни юбиляра. В третьем отделении выступят финский пианист Олли Мустонен, итальянский скрипач Массимо Кварта, его французский и российский коллеги Жан-Люк Понти и Сергей Крылов, лидер группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина и певица Нино Катамадзе.

В концерте, постановкой которого занимался петербургский режиссер Виктор Крамер, также примут участие актер Константин Хабенский, виолончелист Александр Рудин, пианистка Ксения Башмет, дирижер Александр Сладковский, оба коллектива Башмета, а также солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Вечер даст старт международному фестивалю "Пятьдесят лет на альте", что отражает отношение маэстро к двум юбилейным датам. "65 лет - не особый юбилей, я ставлю больший акцент на том, что 50 лет играю на альте, праздную наш с ним вояж", - признался Башмет.

Во второй фестивальный вечер - 25 января - в Большом зале Московской консерватории встретятся альтисты Хва Юн Ли, Лоренс Пауэр, Максим Рысанов и Андрей Усов. "Я обратился к талантливым молодым артистам из Южной Кореи, Великобритании, Украины и России с предложением выучить концерты, посвященные мне", - рассказал юбиляр.

Заключительный концерт фестиваля состоится там же 28 января. В его программе прозвучат шедевры романтической и современной музыки из репертуара Башмета: квинтет Брамса в переложении для альта и струнных и "Стикс" Канчели для альта, смешанного хора и симфонического оркестра.

Также в рамках юбилейного фестиваля маэстро пройдет VIII Международный конкурс альтистов Viola Masters. Его отличительной чертой станет то, что к участию в состязании допущены только музыканты, которые уже стали лауреатами других международных конкурсов. Как заметил Башмет, смотр станет "Гран-при всех конкурсов мира". Заключительный гала-концерт конкурса состоится 1 февраля в "Филармонии-2".

Выбрать альт ради The Beatles

В интервью ТАСС Башмет рассказал, как принял одно из самых значимых решений в своей жизни - выбрал карьеру альтиста.

"Когда я поступал в музыкальную школу, не было места в скрипичном классе, меня решили зачислить на альт, но так как я был еще маленьким для этого инструмента, то играл на скрипке, в седьмом классе после конкурсных испытаний мне предложили официально перейти на скрипку. А для меня основными тогда были Beatles и гитара, и один мой уличный товарищ сказал: "Если ты продолжишь играть на скрипке, то придется подолгу разучивать новый сложный репертуар, а на альте ты часик поиграл - и все, остальное время будешь с гитарой". Это меня и привлекло, я остался в альтовом классе", - признался Башмет.

Утвердиться в этом решении музыканту помог Владимир Ильич Ленин, а точнее Всеукраинский конкурс, объявленный к столетию политического деятеля в 1970 году. "В Киев съехались самые талантливые музыканты со всей Украины. Я стал одним из победителей конкурса, и после этого у мамы возникла идея отправить меня в Московскую консерваторию", - вспомнил Башмет.

Именно талант Башмета впоследствии сделал альт самостоятельным инструментом. Так, российский музыкант первым дал сольные концерты в главных залах мира: в венском Musikverein, в нью-йоркском Carnegie Hall, в миланском театре La Scala, в Большом зале Московской консерватории, в Ленинградской филармонии, в амстердамском Concertgebouw, в токийском Suntory Hall.