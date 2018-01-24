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NYT: в США скончалась писательница Урсула Ле Гуин

Культура
24 января, 3:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, января. /ТАСС

Точная причина смерти не сообщается

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НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин скончалась в своем доме в городе Портленд (штат Орегон) в возрасте 88 лет. Об этом газета The New York Times.

Данную информацию, как отмечает издание, подтвердил сын писательницы Тео Даунс Ле Гуин. По его словам, автор десятков романов в жанрах научной фантастики и фэнтези ушла из жизни в понедельник. Ле Гуин, по словам ее сына, в последние месяцы плохо себя чувствовала. Точная причина ее смерти не указана.

Произведения писательницы переведены более чем на 40 языков, в том числе на русский, и изданы миллионными тиражами. В числе наиболее известных - романы "Левая рука тьмы", "Планета Роканнона", "Планета изгнания", а также серия повестей о вымышленном мире Земноморье. На основе одной из последних японский художник-мультипликатор Горо Миядзаки снял полнометражный мультфильм "Сказания Земноморья". Он вышел на экраны в 2006 году.

Ле Гуин была лауреатом многочисленных литературных премий, в том числе престижных наград в области научной фантастики Hugo, Locus и Nebula. Писательница выступала в поддержку идей феминизма.

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