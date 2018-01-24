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СМИ: Элтон Джон прекращает гастрольную деятельность из-за проблем со здоровьем

Культура
24 января, 15:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, января. /ТАСС

В прошлом году певец провел несколько суток в отделении интенсивной терапии после того, как заразился "опасной и редкой" бактериологической инфекцией

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Элтон Джон

Элтон Джон

© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Британский композитор, певец и пианист Элтон Джон прекращает гастрольную деятельность в связи с неудовлетворительным состояние своего здоровья. Об этом в среду сообщила газета Daily Mirror.

По данным издания, 70-летний музыкант "в ближайшее время" сделает заявление о прекращении выступлений с концертами по всему миру. Газета отмечает, что Джон в прошлом году провел несколько суток в отделении интенсивной терапии и еще 12 дней в стационаре после того, как заразился "опасной и редкой" бактериологической инфекцией во время тура по Южной Америке. Здоровье также подвело исполнителя в апреле прошлого года, когда он возвращался в Великобританию после концерта в чилийской столице Сантьяго.

Согласно официальному сайту Элтона Джона, его гастрольный график в 2017 году, помимо России, включал 19 стран: США, Канаду, Бразилию, Аргентину, Чили, Великобританию, Люксембург, Данию, Ирландию, Францию, Германию, Норвегию, Швецию, Польшу, Италию, Австрию, Испанию, Австралию и ОАЭ.

Певец неоднократно выступал в России. Предыдущие гастроли музыканта прошли в мае 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге.

Элтон Джон, которому 25 марта исполнится 71 год, за свою полувековую карьеру выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. По версии музыкального журнала Rolling Stone он занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей, среди его наград - пять статуэток премии "Грэмми" и "Оскар" за песню к мультипликационному фильму "Король Лев". В 1994 году музыкант был зачислен в Зал славы рок-н-ролла.

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