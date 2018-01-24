Предварительная продажа билетов на фильм "Смерть Сталина" принесла 30 тыс. рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Кинотеатры России собрали всего 30 126 рублей с предпродаж билетов на британскую комедию "Смерть Сталина" до отзыва ее прокатного удостоверения. Такие данные указаны на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По данным Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" - одной из организаций, занимающихся реализацией билетов, всего по России было продано 19 билетов. "Всего по всей Объединенной сети было продано 19 билетов. Возврат будет осуществляется в стандартном режиме", - сообщила в беседе с ТАСС директор по внешним связям Объединенной сети Александра Артамонова.

Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина" Армандо Яннуччи, который должен был выйти на экраны 25 января. Эта сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Перед премьерой состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры. Деятели культуры, посмотревшие картину, во вторник попросили министерство временно отозвать прокатное удостоверение.