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Мединский отказался от гонорара за постановку пьесы по его роману "Стена"

Культура
24 января, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Средства будут направлены на благотворительность, отметил глава Минкультуры

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский не будет брать гонорар за постановку пьесы по его роману "Стена" на сцене Малого театра. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минкультуры со ссылкой на слова главы ведомства.

"Я передал в театр свой роман и пьесу и знаю, что в Малом всегда очень деликатно и бережно относятся к авторскому тексту. Несмотря на то, что законодательство к этому не обязывает, принял решение отказаться от гонорара, так как театр находится в подчинении Министерства культуры. Он пойдет на благотворительность", - отметил министр, подчеркнув, что закон "позволяет заниматься творческой деятельностью".

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По словам Мединского, инициатива постановки, о которой ранее писали со ссылкой на Малый театр СМИ, "целиком и полностью" принадлежит театру, и для него "большая честь, что роман ляжет в основу постановки в стенах одного из старейших и самых уважаемых театров России".

"К сожалению, рабочий график не позволяет мне присутствовать на репетициях, однако постараюсь посетить генеральный прогон спектакля и, возможно, премьеру", - отметил Мединский. Он добавил, что пока не знает, кто будет задействован в спектакле.

Министр подчеркнул, что не имеет отношения к авторскому фильму "Стена" Дмитрия Месхиева, вышедшему на экраны в 2016 году. "Это не прямая экранизация, поэтому попросил режиссера убрать свою фамилию из титров", - отметил он.

О романе и постановках

Приключенческий роман "Стена", основанный на реальных исторических событиях, которые происходили в России в XVII веке, Мединский написал в 2011 году. В нем рассказано об осаде польским войском под командованием короля Сигизмунда III города Смоленска в 1609-1611 годах. Книга появилась в продаже в 2012 году и разошлась тиражом около 100 тыс. экземпляров.

Это не первая театральная постановка на основе произведения министра. Впервые спектакль "Стена", поставленный художественным руководителем Приморского драматического театра, народным артистом РФ Ефимом Звеняцким, был показан во Владивостоке в сентябре 2016 года. Летом 2017 года этот же спектакль показали в Москве на сцене Театра Российской армии.

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