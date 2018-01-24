Лувр закроет несколько залов музея из-за угрозы наводнения в Париже

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Администрация Лувра в качестве превентивной меры решила закрыть для посещения некоторые залы музея из-за угрозы наводнения в Париже. Об этом сообщили в среду в пресс-службе музея.

Речь идет о галереях отдела исламского искусства, расположенных на нижних уровнях. Закрытыми для посещения они останутся до воскресенья. "Кризисный центр, управляемый генеральным директором, в режиме реального времени отслеживает изменение ситуации и принимает все необходимые меры для предотвращения потенциальных рисков, связанных с наводнением", - подчеркнули в пресс-службе.

Во время наводнения 2016 года, когда уровень воды в Сене превысил шесть метров, Лувр был закрыт для посещения на четыре дня. Тогда сотрудники музея за 48 часов из зоны, подверженной подтоплению, провели эвакуацию 35 тыс. произведений искусства.

Лувр расположен в бывшем королевском дворце на правом берегу Сены. Его коллекция является одной из самых богатых и ценных в мире. По рекомендации властей Франции с 2002 года в музее регулярно проводятся учения на случай наводнения и прорабатываются планы эвакуации предметов искусства, поскольку его здание и подземные хранилища расположены в непосредственной близости от русла Сены.

Согласно прогнозам синоптиков, пик паводка ожидается в предстоящие выходные, когда уровень воды в Сене достигнет 6,2 метров. Из-за подтопления железнодорожного полотна Национальное общество железных дорог (SNCF) закрыло ряд подземных станций скоростного общественного транспорта RER, в том числе в центре столицы. С воскресенья на реке полностью остановлена навигация, доступ к набережным закрыт.