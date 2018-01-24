Россия представит на Парижском книжном салоне более 1,5 тыс. новых книг

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. книжных новинок представят российские издательства в марте 2018 года на Парижском книжном салоне, где Россия участвует в качестве почетного гостя.

Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал глава Роспечати Михаил Сеславинский.

"Мы привезем около 30 писателей, так называемый литературный десант примет участие в Парижском книжном салоне, - сказал он. - Будет представлено 1,5 тыс. новинок". Сеславинский также отметил, что в работе салона участвуют библиотеки и университеты.

На книжном форуме в Париже будет дан старт Франко-российскому Году языка и литературы. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заметил, что у этого года есть своя отличительная особенность. "Это будет год не только французской книги в России и русской книги во Франции, но и год языков", - сказал он, заметив, что это будет год литературы, которая создается во всем франкофонном мире, и русской литературы, созданной и в Европе, и в США.

Фанни Ардан в Москве

В рамках Года Французский институт в России организует цикл литературных встреч с участием тридцати французских писателей. Патронирвать событие поручено актрисе и режиссеру Фанни Ардан. "Франция и Россия пытаются встретиться на почве литературы, - сказала Ардан. - Все знают русскую классику. Я полюбила Россию, благодаря ее литературе".

Актриса рассказала, что всерьез увлечена русской классикой, произведениями Александра Пушкина, читает книги Александра Солженицына и многих других писателей, включая современных. В рамках своего визита в Россию 26 января актриса и режиссер в кинотеатре "Пионер" представит свой фильм "Диван Сталина", поставленный по одноименному роману Жана-Даниэля Бальтасса.

"Я всегда задавала вопрос, что подумает русская публика, русская интеллигенция о моем фильме, - сказала Ардан. - Я люблю, когда кто-то несогласен". "Сталин - это метафора, я видела за его фигурой идею абсолютной власти, чем становится человек перед лицом абсолютной власти, - заметила режиссер. - Мне очень интересно узнать, что скажут зрители после этого просмотра".