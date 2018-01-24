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Мединский направит свой гонорар на сохранение Смоленской крепостной стены

Культура
24 января, 23:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Постановка пьесы по роману министра пройдет на сцене Малого театра

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский направит свой гонорар за постановку пьесы по его роману "Стена" на возрождение уникального памятника Смоленской крепостной стены. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе РВИО.

Постановка пьесы по роману Мединского "Стена" пройдет на сцене Малого театра.

"Я передал в театр свой роман и пьесу и знаю, что в Малом всегда очень деликатно и бережно относятся к авторскому тексту. Несмотря на то, что законодательство к этому не обязывает, принял решение отказаться от гонорара, так как театр находится в подчинении Министерства культуры. Он пойдет на благотворительность", - передали в пресс- службе РВИО слова Мединского. Министр культуры также подчеркнул, что закон "позволяет заниматься творческой деятельностью".

Действие сюжета романа "Стена" развернуто вокруг героической обороны Смоленской крепости в 1609-1611 годах - одного из ключевых эпизодов русско-польской войны.

Работы по возрождению Смоленской крепостной стены организует РВИО с привлечением профессионалов и добровольцев. Под руководством экспертов волонтеры из разных регионов России примут участие в уборочных и ремонтных работах на пряслах, внутри башен и на прилегающей к стене территории. Масштабный волонтерский проект РВИО будет реализован в период с мая по август 2018 года. В феврале-марте 2018 года Смоленская крепостная стена будет передана Региональному отделению РВИО, Попечительский Совет которого возглавляет заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов.

В РВИО также уточнили, что в декабре 2017 года Владимир Мединский пожертвовал свыше 300 тысяч рублей на создание художественного фильма "Страсти по Зое", посвященного жизни и подвигу Зои Космодемьянской. Народный сбор средств на производство фильма продолжается на портале ДАР.ИСТОРИЯ.РФ.

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