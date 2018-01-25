Восьмидесятилетие со дня рождения Высоцкого отметят спектаклями, концертами и выставками

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Показы спектаклей, посвященных актеру, поэту и барду Владимиру Высоцкому, а также поставленных по его произведениям, концерты и тематические выставки пройдут 25 января - в день 80-летия со дня рождения всенародно любимого артиста.

"День рождения - это вроде бы семейное дело, очень личное, но ведь отец - значимая для страны фигура, поэтому я, являясь директором музея его памяти и руководителем фонда, участвую во многих проектах, связанных с отцом и стараюсь держать планку, - цитирует сына барда Никиту Высоцкого пресс-служба проекта "Высоцкий 80". - Ведь Высоцкий - не просто мой отец. Он был и остается "голосом народа". Время - самый честный судья - это доказало".

День открытых дверей в Доме Высоцкого на Таганке

Главной площадкой празднования юбилея станет Государственный культурный центр-музей Высоцкого. До 31 января там можно посетить экспозицию "Я, конечно, вернусь". В нее вошли портреты артиста и работы, написанные по мотивам его песен и ролей в спектаклях. Там же пройдет всероссийский конкурс "Я люблю - и, значит, я живу!", на котором молодые поэты и авторы выступят с произведениями, связанными с творчеством артиста.

В четверг Дом Высоцкого на Таганке будет открыт для всех желающих бесплатно. По предварительной записи поклонники смогут также посетить специальный показ спектакля "Здравствуйте, Владимир Высоцкий…", поставленного директором музея Никитой Высоцким.

Спектакли к юбилейной дате

В Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в юбилей Высоцкого будет показан музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" Московского Губернского театра (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова. Он является режиссером постановки и ее участником. В беседе с ТАСС Безруков признал, что ему хотелось в день 80-летия Владимира Семеновича сыграть этот спектакль о нем именно в Кремлевском дворце, чтобы "его песни прозвучали в Кремле".

В Театре на Таганке покажут спектакль режиссера Максима Диденко "Беги, Алиса, беги". Вдохновением для постановки стала культовая музыкальная сказка Владимира Высоцкого "Алиса в стране чудес". Директор театра Ирина Апексимова рассказала, что несколько лет назад один из рабочих сцены подарил ей эту винтажную пластинку, прослушав которую у нее родилась идея вернуть "Алису" Высоцкого современному зрителю. Предпремьерный показ спектакля пройдет 25 января, премьера назначена на 2 февраля.

Театр им. А. С. Пушкина в день рождения музыканта и артиста представит на основной сцене спектакль "Горький. Дно. Высоцкий" в постановке Бориса Дьяченко. В беседе с ТАСС режиссер отметил, что это дипломный спектакль студентов Школы-студии МХАТ, который игрался два года, а в день рождения Высоцкого будет показан в последний раз. Объясняя решение объединить творчество двух мастеров, Дьяченко отметил, что для него пьеса "На дне" очень безысходная и грустная, в ней "нет света", поэтому он решил привнести творчество музыканта в эту пьесу.

На сцене театра под руководством Николая Губенко "Содружество актеров Таганки" в четверг покажут спектакль, впервые представленный к 60-летнему юбилею Высоцкого, - "ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)". Это авторская работа художественного руководителя театра Губенко, который стал автором и литературной композиции, и сценографии, а также одним из ведущих исполнителей. И Высоцкий, и Губенко - представители одного поколения, вместе начинали в Театре на Таганке. По словам Губенко, подобные спектакли о человеке, который "сделал так много для страны, для театра <…> крайне необходимы".

Театр "У Никитских ворот" отметит 80-летие Владимира Высоцкого спектаклем "Роман о девочках", поставленным Марком Розовским по прозе Высоцкого. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, театр "У Никитских ворот" - единственное место в Москве, где была поставлена проза Высоцкого. Спектакль идет уже на протяжении 28 лет и по-прежнему вызывает неподдельный интерес зрителей.

Кроме того, специальный проект, посвященный Высоцкому, запустит днем в четверг информагентство ТАСС.

"В специальном проекте "Я весь в свету, доступен всем глазам…" мы рассказываем о судьбах четырех людей, которые изменило знакомство с творчеством Высоцкого. Они из разных стран, у них разные профессии, они из разных поколений, но их объединила любовь к поэту. Мы очень хотели показать Высоцкого глазами тех, кто искренне проникся тем, что он делал, как творил. У проекта получилась своя атмосфера, которую мы создали, используя фотографии из личных архивов героев, а Дизайн-студия ТАСС подготовила для проекта прекрасные иллюстрации", - рассказала руководитель tass.ru Маргарита Головина.

Всероссийские гастрольные туры

В ноябре 2017 года стартовал всероссийский гастрольный тур камерного спектакля "Дороги Высоцкого". Постановщиком спектакля выступил Никита Высоцкий совместно с народным артистов России Александром Домогаровым, который исполняет в музыкальном проекте и самые известные, и редкие песни барда в аранжировке оркестра Тимура Ведерникова.

Домогаров отметил, что "проект уже достаточно давно имеет своего зрителя". "Это песни Владимира Семеновича Высоцкого несколько в другом исполнении, нежели исполнял их автор. Я считаю, что это великое счастье - иметь возможность воплотить на сцене малую толику того, что написал этот великий человек", - привели его слова в пресс-службе проекта.

Турне завершится 25 апреля в ГКЦЗ "Россия" мультимедийным шоу "Высоцкий 80. Я жив!", названным по песне барда "Я жив! Снимите черные повязки!". Его композиции в этот день исполнят артисты разных поколений и стилей, в числе которых - Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Юлия Чечерина, Полина Гагарина, группы "А-Студио" и "Город 312", Нина Шацкая, Юрий Розум, Владимир Кузьмин и другие, а также более 70 человек в составе Образцово-показательного симфонического оркестра войск национальной гвардии РФ.

27 января также стартует масштабный творческий проект "Высоцкий в нашем городе". Первый концерт пройдет в Нижнекамске, далее гастроли продолжатся в Саратове, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В концертах примут участие Дмитрий Певцов, Гоша Куценко, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Сергей Гармаш, Дмитрий Дюжев, Сергей Галанин и другие известные артисты.

Из биографии Высоцкого

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу Театра на Таганке в 1964 году. Его дебютом стала небольшая роль в спектакле "Добрый человек из Сезуана", с которого и начиналась легендарная "Таганка" Юрия Любимова. Уже на следующий год молодой артист принимает участие сразу в трех премьерах - "Антимиры", "Десять дней, которые потрясли мир", "Павшие и живые".

Потом в репертуаре Высоцкого появляется Галилей в спектакле "Жизнь Галилея", Хлопуша в "Пугачеве", Лопахин в "Вишневом саде", Свидригайлов в "Преступлении и наказании". И все же самой яркой его ролью стал Гамлет в трагедии Шекспира.

Наиболее примечательными работами Высоцкого в кинематографе считаются его роли в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Интервенция", "Хозяин тайги", "Вертикаль", "Служили два товарища", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Короткие встречи", "Плохой хороший человек".

Владимир Высоцкий также вошел в историю как автор-исполнитель своих песен. Скончался в Москве 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.

По итогам опроса ВЦИОМ, Высоцкий занял второе место в списке "кумиров ХХ века" после первого космонавта в мире Юрия Гагарина.